Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşandı. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş'ın kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 09:01

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandı. Kadıköy'deki dev karşılaşmada, takımlar bu akşam saat 20.30 itibarıyla sahaya çıktı ve Beşiktaş son dakikalarda galip geldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin, Abraham.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Kadıköy'de derbi heyecanı!

https://x.com/Fenerbahce/status/2003518994565726519?s=20

https://x.com/Besiktas/status/2003519009635901602?s=20

9' Kadıköy'de tribünler coşkulu, güzel bir futbol atmosferi var.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

16' İki takım da yüksek eforla başladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

24' İkili mücadeleler ön planda, şu an için derbide kaleciler zorlanmıyor!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

GOL! 33' Beşiktaş'ta Cerny tabela yaptı! Abraham'ın asistinde net bir vuruş: Kartal Kadıköy'de 1-0 önde!

https://x.com/aspor/status/2003528523294847084?s=20

38' Fenerbahçe organize olmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

41' Fenerbahçe penaltı kazandı, Asensio topun başında!

GOL! 43' Asensio golü attı, penaltıyla skora denge geldi!

https://x.com/aspor/status/2003531143761789201?s=20

45' Uzatma süresi olarak 3 dakika belirlendi.

KADIKÖY'DE DERBİNİN İLK YARISI 1-1 SONUÇLANDI!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

46' Derbide ikinci perde!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

53' Fenerbahçe yükleniyor, Beşiktaş savunmada açık vermiyor!

55' Beşiktaş art arda iki pozisyon buldu ama Tarık gole izin vermedi!

https://x.com/aspor/status/2003541548143935850?s=20

57' Gökhan sağ kanattan ceza sahasına tehlikeli bir top gönderdi ve Rashica'dan vole geldi! Tarık, yine kritik bir müdahalede bulundu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

64' Asensio güzel bir çalımla ceza sahasına yaklaştı ve müsait pozisyondaki Szymanski'ye pas verdi: Polonyalı oyuncudan zayıf bir şut geldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

72' Karşılaşmada tempo düştü.

80' Fenerbahçe ritim arıyor ama bazı futbolcularda yorgunluk belirtileri var.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

90' Uzatma süresi olarak 3 dakika belirlendi.

GOL! 90+ Cerny yine sahnede: Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 önde!

https://x.com/Fenerbahce/status/2003548313837277348?s=20

KADIKÖY'DE DERBİ SONA ERDİ: BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ DEPLASMANDA 2-1 MAĞLUP ETTİ!

https://x.com/Besiktas/status/2003548724354801925?s=20

TRENDYOL SÜPER LİG'DEKİ DERBİYİ FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemiş ve yüksek tempolu derbide 3-2 galip gelmişti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ!

Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo; derbide forma giyemedi. Diğer taraftaysa Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure sahada olamadı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

BEŞİKTAŞ EN SON FENERBAHÇE'YE KAYBETMİŞTİ

Siyah beyazlılar; Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada, 3'er galibiyet ve beraberlik almıştı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

FENERBAHÇE DERBİ ÖNCESİNDE ÇOK FORMDAYDI

Domenico Tedesco yönetiminde son 16 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe, lig arasına girmeden önce derbiyi de kazanmayı ve yükselişini sürdürmeyi hedefliyordu ama sahadan mağlubiyetle ayrılarak serisini bozdu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

FENERBAHÇE DERBİLERDE BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN DURUMDA

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar 363 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette, sarı lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkat çekiyor! Esasen ise söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. Ayrıca 97 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son olarak da Fenerbahçe 503 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE'DEN ÖNDE!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 23 maç yaptı. Bu müsabakalardan 12'sini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini de Fenerbahçe kazandı ve 6 maç ise berabere bitti! Beşiktaş'ın 34 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 27 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Yıldız hücumcunun; makul bir anlaşmayla birlikte, ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hesapları: Transferde farklı senaryo!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.