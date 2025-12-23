Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Kartal kazandı: Siyah beyazlı takım son dakika golüyle güldü!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandı. Kadıköy'deki dev karşılaşmada, takımlar bu akşam saat 20.30 itibarıyla sahaya çıktı ve Beşiktaş son dakikalarda galip geldi.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin, Abraham.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Kadıköy'de derbi heyecanı!

9' Kadıköy'de tribünler coşkulu, güzel bir futbol atmosferi var.

16' İki takım da yüksek eforla başladı.

24' İkili mücadeleler ön planda, şu an için derbide kaleciler zorlanmıyor!

GOL! 33' Beşiktaş'ta Cerny tabela yaptı! Abraham'ın asistinde net bir vuruş: Kartal Kadıköy'de 1-0 önde!

38' Fenerbahçe organize olmakta zorlanıyor.

41' Fenerbahçe penaltı kazandı, Asensio topun başında!

GOL! 43' Asensio golü attı, penaltıyla skora denge geldi!

45' Uzatma süresi olarak 3 dakika belirlendi.

KADIKÖY'DE DERBİNİN İLK YARISI 1-1 SONUÇLANDI!

46' Derbide ikinci perde!

53' Fenerbahçe yükleniyor, Beşiktaş savunmada açık vermiyor!

55' Beşiktaş art arda iki pozisyon buldu ama Tarık gole izin vermedi!

57' Gökhan sağ kanattan ceza sahasına tehlikeli bir top gönderdi ve Rashica'dan vole geldi! Tarık, yine kritik bir müdahalede bulundu.

64' Asensio güzel bir çalımla ceza sahasına yaklaştı ve müsait pozisyondaki Szymanski'ye pas verdi: Polonyalı oyuncudan zayıf bir şut geldi.

72' Karşılaşmada tempo düştü.

80' Fenerbahçe ritim arıyor ama bazı futbolcularda yorgunluk belirtileri var.

90' Uzatma süresi olarak 3 dakika belirlendi.

GOL! 90+ Cerny yine sahnede: Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 önde!

KADIKÖY'DE DERBİ SONA ERDİ: BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ DEPLASMANDA 2-1 MAĞLUP ETTİ!

TRENDYOL SÜPER LİG'DEKİ DERBİYİ FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemiş ve yüksek tempolu derbide 3-2 galip gelmişti.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ!

Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo; derbide forma giyemedi. Diğer taraftaysa Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure sahada olamadı.

BEŞİKTAŞ EN SON FENERBAHÇE'YE KAYBETMİŞTİ

Siyah beyazlılar; Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada, 3'er galibiyet ve beraberlik almıştı.

FENERBAHÇE DERBİ ÖNCESİNDE ÇOK FORMDAYDI

Domenico Tedesco yönetiminde son 16 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe, lig arasına girmeden önce derbiyi de kazanmayı ve yükselişini sürdürmeyi hedefliyordu ama sahadan mağlubiyetle ayrılarak serisini bozdu.

FENERBAHÇE DERBİLERDE BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN DURUMDA

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar 363 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette, sarı lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkat çekiyor! Esasen ise söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. Ayrıca 97 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son olarak da Fenerbahçe 503 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE'DEN ÖNDE!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 23 maç yaptı. Bu müsabakalardan 12'sini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini de Fenerbahçe kazandı ve 6 maç ise berabere bitti! Beşiktaş'ın 34 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 27 golle karşılık verdi.