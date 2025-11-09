Fenerbahçe-Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşıyor. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve lig tablosunun hem üst sıralarını hem de alt sıralarını etkileyecek.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswill, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'E DÖNÜYOR

Viktoria Plzen maçında süre almayan Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşısında sahada olacak. Ayrıca cezası bulunan İsmail Yüksek'in yerine de Fred'in forma giyeceği düşünülüyor.

FENERBAHÇE VE KAYSERİSPOR ARASINDA 49. DÜELLO

Fenerbahçe ve Kayserispor, bugün ligde 49. kez mücadele edecek. Esasen ise daha önceki maçlarda sarı lacivertliler 30 kez kazanırken, Kayserispor ise 8 karşılaşmada üç puana ulaşmıştı.

FENERBAHÇE'DE CEZA SINIRLARI

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor karşısına kart sınırında çıkmış olacak. İki yıldız isim, bugün kart görmeleri durumunda bir sonraki lig müsabakasında görev alamayacak.

FENERBAHÇE'DE LİDERLİK KRİTİĞİ

Trabzonspor'un takıldığı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ı takip etme yolunda hata yapmak istemiyor.