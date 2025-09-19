Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan özür paylaşımı!

İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe taraftarına mesaj geldi. Alanyaspor maçında kritik bir kayba neden olan Eğribayat, camiadan özür diledi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ÖZÜR DİLEDİ

İrfan Can Eğribayat açıklamasında, "Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

EDERSON FORMA GİYEMEMİŞTİ

Fenerbahçe, transferini geç tamamladığı Brezilyalı eldiveni Alanyaspor karşısında sahaya sürememişti.