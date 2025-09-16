Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Spor
 | Selahattin Demirel

Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik gelişme! Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi: İşte nedeni

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi. Kutlualp, adaylıktan Sadettin Saran lehine çekildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik gelişme! Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi: İşte nedeni
20021 Eylül'de yapılacak olan Seçimli Olağanüstü öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanlığı yarışında aday olan , adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kutlualp, çekilme kararını, diğer başkan adayı Saadettin Saran lehine aldığını duyurdu.

"ESAS OLAN KİŞİSEL HEDEFLER DEĞİL, KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİ"

Kutlualp ayrıca Saran'ın anketlerde önde olduğunu belirterek "Yarınlar Fenerbahçe'nin" mesajı verdi. İşte Kutlualp'in kararını açıkladığı o açıklama:

"20-21 Eylül'deki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, Fenerbahçemizin yeniden hak ettiği günlere kavuşması için milyonlarca taraftarımızın ve kongre üyelerimizin sorumluluğunu taşıyarak yola çıktık.

Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik gelişme! Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi: İşte nedeni

26 Nisan 2025'te YDK toplantısında değişim talebini ilk kez ben dile getirdim. Sayın Başkanın "Kongre yapmayacağız" sözlerinin ardından üyelerimizle birlikte mecburi bir imza kampanyası başlattık. Wyndham Otel'de 2.500'e yakın imza topladık, diğer dernekler ve bağımsız üyelerle bu sayı 10.000'e ulaştı. Bu güçlü irade sonucunda kulüp yönetimimiz kongre kararı almak zorunda kaldı. Sonrasında gerekli 500'den fazla imzayı da Yüksek Divan Kurulumuza teslim ederek adaylık sürecini tamamladık.

Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde elde ettiğimiz 2 şampiyonluk ve edindiğim tecrübelerimle Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağıma olan inancım hep tam oldu. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir.

"ANKETLER SAADETTİN SARAN'IN ÖNDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması, kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde, bu dakikadan sonra artık Sayın Saran'a söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkânsız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz.

"OYLARIN BÖLÜNMESİNE ENGEL OLMAK ADINA..."

Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik gelişme! Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi: İşte nedeni

Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Sadettin Saran'ın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır.

Tek gayemiz Fenerbahçe'dir. Dün olduğu gibi gelecekte de Fenerbahçemiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir.

Adaylığımı açıkladığım günden bu yana yanımda olan tüm Fenerbahçe sevdalılarına ve benimle birlikte cesurca bu yolda yürüyen tüm yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yarınlar Fenerbahçe'nin"

