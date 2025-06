Fenerbahçeli Fred transfer olmak istediği takımı açıkladı!

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Fred, ülkesinde tatil yaparken transfer hakkında konuştu. Fred, Brezilya'da yayın hayatını sürdüren O Tempo'ya açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇELİ FRED VE TRANSFER SÖZLERİ

"Atletico'daki insanlarla konuştum ve Brezilya'ya kapıları açık bıraktım. Atletico Mineiro'yu her zaman takip ediyor ve destekliyorum. Son transfer döneminde Victor ile konuşmuştum. Bir sözleşmem olduğunu ve şimdi zamanının olmadığını söyledim. Menajerim her zaman Bracks ile konuşuyor. Brezilya'ya dönmeye karar verdiğimde kapıların açık olduğunu söylediler. Atletico'ya karşı büyük bir sevgim var, gelecekte Arena do Galo'da oynamayı hayal ediyorum. Ne yazık ki çok erken ayrıldım. Belo Horizonte'liyim, ailem de öyle. Ayrılmak istemiyordum ama o zamanlar Internacional'den çok iyi bir teklif almıştım. Aslında Atletico'nun yönetimiyle de görüştüm çünkü kalmak istiyordum ama o zamanlar bir anlaşmaya varamadık, bazı şeylerden vazgeçmek istemiyorlardı."