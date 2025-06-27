Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Fred transfer olmak istediği takımı açıkladı!

Fenerbahçeli Fred, Brezilya basınına transfer beklentisine dair demeçler verdi. Fenerbahçe sürecinden bağımsız olarak ülkesine dönmek istediğini anlatan Fred, gönlündeki takımı da söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçeli Fred transfer olmak istediği takımı açıkladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 23:49

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Fred, ülkesinde tatil yaparken transfer hakkında konuştu. Fred, Brezilya'da yayın hayatını sürdüren O Tempo'ya açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇELİ FRED VE TRANSFER SÖZLERİ

"Atletico'daki insanlarla konuştum ve Brezilya'ya kapıları açık bıraktım. Atletico Mineiro'yu her zaman takip ediyor ve destekliyorum. Son transfer döneminde Victor ile konuşmuştum. Bir sözleşmem olduğunu ve şimdi zamanının olmadığını söyledim. Menajerim her zaman Bracks ile konuşuyor. Brezilya'ya dönmeye karar verdiğimde kapıların açık olduğunu söylediler. Atletico'ya karşı büyük bir sevgim var, gelecekte Arena do Galo'da oynamayı hayal ediyorum. Ne yazık ki çok erken ayrıldım. Belo Horizonte'liyim, ailem de öyle. Ayrılmak istemiyordum ama o zamanlar Internacional'den çok iyi bir teklif almıştım. Aslında Atletico'nun yönetimiyle de görüştüm çünkü kalmak istiyordum ama o zamanlar bir anlaşmaya varamadık, bazı şeylerden vazgeçmek istemiyorlardı."

Fenerbahçeli Fred transfer olmak istediği takımı açıkladı!

Sıkça Sorulan Sorular

FRED'İN BU SEZON PERFORMANSI NASILDI?
Fenerbahçe ile bu sezon 45 maça çıkan Fred, 5 gol ve 8 asistlik katkıda bulunmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Real Madrid Trabzonsporlu genç yıldızı izliyor: Arda Güler sonrası yine sürpriz transfer!
Beşiktaş'ta yıldız golcüyle anlaşma tamam: Serdal Adalı'dan transferde ters köşe!
ETİKETLER
#transfer
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#brezilya
#fred
#fred
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Atletico Mineiro
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.