Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Filenin efeleri tarih yazdı! Hollanda'yı devirip, çeyrek finale yükseldi

2025 Dünya Şampiyonası'nda Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı ekip, rakibini 3-1 mağlup adını çeyrek finale yazdı. Milliler, organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filenin efeleri tarih yazdı! Hollanda'yı devirip, çeyrek finale yükseldi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 13:03

FIVB Voleybol Erkekler 'nda son 16 turu maçının heyecanı yaşandı. Filipinler'in başkenti Manila'da Pasay City'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan müsabakada A Milli Erkek Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan milliler oldu.

Filenin Efeleri, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

MİLLİLER, İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE

Hollanda, müsabakanın kıran kırana geçen ilk setini 29-27 önde tamamlasa da Milli Takım sergilediği etkili oyunla ikinci seti 25-23 üstün kapattı.

Güçlü performansını sürdüren Filenin Efeleri, 25-16 ile üçüncü setten de galip ayrıldı.

Dördüncü sette ise Hollanda'yı 25-19 ile geçen ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 yendi.

Bu sonuçla , FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarihte ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

4'TE 4 İLE YOLA DEVAM

G Grubu'nda oynanan tüm karşılaşmalardan galip ayrılmayı başaran Filenin Efeleri, Hollanda'yı da yenerek yoluna namağlup devam etti.

İlk maçında Japonya'yı 3-0 mağlup eden Slobodan Kovac'ın öğrencileri, organizasyondaki ikinci mücadelesinde Libya'yı 3-1 ile geçerek son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

Kanada karşısında da galip gelen ay-yıldızlılar, grubunu 3'te 3 ile lider olarak tamamlamıştı.

3-1'lik Hollanda galibiyetiyle turlayan Milli Takım, turnuvada 4'te 4 yaptı.

RAKİP BEKLENİYOR

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11. olduğu 2022 yılında elde etmişti.

Ay-yıldızlılar, yarı final için Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle 24 Eylül'de kozlarını paylaşacak.

Polonya - Kanada maçı bugün TSİ 15.00'te oynanacak.
3. SET: 25-16
4. SET: 25-19

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı! Sadettin Saran'a yoğun ilgi
ETİKETLER
#Spor
#Türkiye
#hollanda
#çeyrek final
#dünya şampiyonası
#Fivb
#Erkekler Voleybol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.