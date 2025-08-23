Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’na galibiyetle başladı: Sultanlar set vermedi!

Tayland’ın ev sahipliği yaptığı FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında İspanya’yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk seti 25-18, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti 25-23 alarak mücadeleden set vermeden ayrıldı. Böylece Filenin Sultanları, turnuvaya galibiyetle başlangıç yapmış oldu.

Türkiye, grupta kalan maçlarda Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaların ardından son 16 turuna yükselecek takımlar belli olacak.

TÜRKİYE ÜST ÜSTE 6. KEZ TURNUVADA

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez 2006 yılında sahne alan Türkiye, o tarihten bu yana üst üste 6. kez organizasyona katılma başarısı gösterdi.

2006’da şampiyonayı 10. sırada tamamlayan milliler,

2010’da 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6.’lık elde etti.

2014’te 9’uncu,

2018’de 10’uncu,

2022’de ise 8’inci oldu.

GRUP ETABI MAÇ PROGRAMI

25 Ağustos Pazartesi – TSİ 15.30: Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba – TSİ 12.00: Türkiye – Kanada