Filenin Sultanları tarih yazdı: Yarı finaldeyiz!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda zaferlerine devam ediyor. Filenin Sultanları, an itibarıyla çeyrek final maçında ABD'yi 3-1 mağlup ederek yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu.

MÜCADELEDE BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜK

ABD karşısında genel olarak iyi bir performans sergileyen Filenin Sultanları; 14-25, 25-22, 15-25 ve 23-25'lik set sonuçlarıyla kazanan taraf oldu ve dev turnuvada son 4 takım arasına yükseldi.

https://x.com/TVForgtr/status/1963625134863884426

YARI FİNALDE DOSTANE EŞLEŞME

Türkiye, yarı finalde milli antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Esasen ise daha öncesinde İspanya, Bulgaristan, Kanada ve Slovenya’yı set vermeden mağlup eden ay yıldızlı takım; ABD’yi de yenerek 5’te 5 yaptı.