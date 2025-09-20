Menü Kapat
Editor
 20.09.2025

Francesco Farioli'nin Porto'su bambaşka!

Francesco Farioli yönetimindeki Porto durdurulamıyor. Sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getiren Portekiz devi, an itibarıyla ligde seriye bağladı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 21:24

Portekiz Ligi'nde Rio Ave deplasmanına çıkan , 3-0 galip geldi. Esasen ise 'nin öğrencileri, üst üste 6 maç kazandı ve liderliği pekiştirdi.

FRANCESCO FARIOLI RÜZGÂRLARI

Porto, Farioli yönetiminde ligde oynadığı ve içinde geçen sezonun şampiyonu Sporting deplasmanının da bulunduğu 6 maçtan galibiyetle ayrıldı! Ayrıca bu süreçte 15 kez fileleri havalandıran mavi beyazlılar, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Son olarak da Farioli'nin ekibi, gelişmelerden hareketle tam 3 sezon aradan sonra şampiyonluğun büyük favorilerinden biri haline geldi.

AJAX'TA SON ANDA GİDEN ŞAMPİYONLUK!

Genç teknik adam Farioli, geçen sezon Ajax ile Hollanda şampiyonluğuna oynamış ve son haftalarda şanssız şekilde havlu atmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FRANCESCO FARIOLI TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?
36 yaşındaki İtalyan, Türkiye'de sırasıyla Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdı.
