Francesco Farioli'nin Porto'su bambaşka!

Portekiz Ligi'nde Rio Ave deplasmanına çıkan Porto, 3-0 galip geldi. Esasen ise Francesco Farioli'nin öğrencileri, üst üste 6 maç kazandı ve liderliği pekiştirdi.

FRANCESCO FARIOLI RÜZGÂRLARI

Porto, Farioli yönetiminde ligde oynadığı ve içinde geçen sezonun şampiyonu Sporting deplasmanının da bulunduğu 6 maçtan galibiyetle ayrıldı! Ayrıca bu süreçte 15 kez fileleri havalandıran mavi beyazlılar, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Son olarak da Farioli'nin ekibi, gelişmelerden hareketle tam 3 sezon aradan sonra şampiyonluğun büyük favorilerinden biri haline geldi.

AJAX'TA SON ANDA GİDEN ŞAMPİYONLUK!

Genç teknik adam Farioli, geçen sezon Ajax ile Hollanda şampiyonluğuna oynamış ve son haftalarda şanssız şekilde havlu atmıştı.