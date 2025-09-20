Francesco Farioli'nin Porto'su bambaşka!

İstanbul
Portekiz Ligi'nde Rio Ave deplasmanına çıkan Porto, 3-0 galip geldi. Esasen ise Francesco Farioli'nin öğrencileri, üst üste 6 maç kazandı ve liderliği pekiştirdi.
Porto, Farioli yönetiminde ligde oynadığı ve içinde geçen sezonun şampiyonu Sporting deplasmanının da bulunduğu 6 maçtan galibiyetle ayrıldı! Ayrıca bu süreçte 15 kez fileleri havalandıran mavi beyazlılar, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Son olarak da Farioli'nin ekibi, gelişmelerden hareketle tam 3 sezon aradan sonra şampiyonluğun büyük favorilerinden biri haline geldi.
Genç teknik adam Farioli, geçen sezon Ajax ile Hollanda şampiyonluğuna oynamış ve son haftalarda şanssız şekilde havlu atmıştı.