TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
Editor
 | Serhat Yıldız

Frankfurt taraftarı Galatasaray'ı hedef aldı! Yayınladıkları saygısızca açıklama sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt kulübünden yapılan açıklamada Galatasaraylı taraftarlara önlem almak için "hukuk bürosu" tutulacağı açıklanmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray için Alman taraftarlar sarı kırmızılıları hedef tahtasına oturttu. Frankfurt taraftarlarının sosyal medyada paylaştığı ‘‘İstanbullu köy takımına karşı oynayacağımız maçta yanınızdaki koltuklara dikkat edin’’ sözleri gündem oldu. İşte sosyal medyayı sallayan açıklamanın devamı...

Frankfurt taraftarı Galatasaray'ı hedef aldı! Yayınladıkları saygısızca açıklama sosyal medyayı salladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 13:51

taraftarları, maçına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kulübün Galatasaray taraftarlarına karşı "Hukuk bürosu" tutmasının yanı sıra taraftarlarda sosyal medyadan organize oluyor. Alman taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda Galatasaray’ı köy takımı olarak tanımlamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Frankfurt taraftarı Galatasaray'ı hedef aldı! Yayınladıkları saygısızca açıklama sosyal medyayı salladı

SAYGISIZCA BİLDİRİ YAYINLADILAR!

Frankfurt taraftarları, Galatasaray maçında aralarına Galatasaraylı taraftarların sızma ihtimaline karşı bildiri yayınladı: “Sevgili tribünlerdeki kartallar! İstanbullu köy takımına karşı oynayacağımız maçta yanınızdaki koltuklara dikkat edin, Galatasaraylı taraftarların oturduğu koltukları not edin ve bize gönderin. Belki de bunlar kombinelerini verenlerdir, böylece birkaç euro karşılığında kimin a... alabileceğinizi öğrenirsiniz!" açıklamasında bulundu.

Frankfurt taraftarı Galatasaray'ı hedef aldı! Yayınladıkları saygısızca açıklama sosyal medyayı salladı

GALATASARAY’A DEV ÖNLEM

Eintracht Frankfurt, Galatasaray taraftarlarına karşı "Hukuk bürosu" tuttu. 'nde oynanacak mücadele öncesi böyle bir önlem alan Alman devi böylelikle tribünde sarı kırmızı çoğunluğun önüne geçmeyi planlıyor.

Frankfurt taraftarı Galatasaray'ı hedef aldı! Yayınladıkları saygısızca açıklama sosyal medyayı salladı
1992’Yİ UNUTAMAMIŞLAR

Ekim 1992'de Galatasaray son kez Frankfurt'ta oynadığında, sarı-kırmızılıları yaklaşık 30 bin Türk desteklemişti. Aynı kabusu yeniden yaşamak istemeyen Frankfurt, tüm gücüyle buna engel olmaya çalışacak.

Frankfurt taraftarı Galatasaray'ı hedef aldı! Yayınladıkları saygısızca açıklama sosyal medyayı salladı

