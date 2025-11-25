Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Futbolcu takım arkadaşını tokatladı, teknik direktör şaşırttı: Oyuncularımın kavga etmesini seviyorum

Everton'ın ligde Manchester United'ı 1-0 yendiği maça, Evertonlı Idrissa Gueye'nin takım arkadaşı Michael Keane'e tokat attığı ve ardından kırmızı kart gördüğü olay damga vurdu.

Futbolcu takım arkadaşını tokatladı, teknik direktör şaşırttı: Oyuncularımın kavga etmesini seviyorum
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 11:30

Premier Lig tarihine geçecek saha içi olayı yaşandı. Manchester Unied-Everton mücadelesinde Evertonlı Idrissa Gueye'nin takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atarak 13. dakikada kırmızı kart görmesi maça damga vurdu.

Sakinleşmekte zorlanan Gueye'ye kaleci Jordan Pickford ve Iliman Ndiaye, oyundan çıkana kadar eşlik etti. Everton, karşılaşmayı 29. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı golle 1-0 kazandı.

"OYUNCULARIMIN KAVGA ETMESİNİ SEVİYORUM"

Everton Teknik Direktörü David Moyes, olayla ilgili maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Birisi yanlış yaptığında, oyuncularımın birbirleriyle kavga etmesini seviyorum. Sonuç almak için bu sertlik ve direnci istiyorsanız, birinin harekete geçmesini beklersiniz." diye konuştu.

Futbolcu takım arkadaşını tokatladı, teknik direktör şaşırttı: Oyuncularımın kavga etmesini seviyorum

HATASINI KABUL ETTİ

Gueye ise karşılaşma sonrası hatasını kabul ederek, "Öncelikle takım arkadaşım Michael Keane'den özür dilemek istiyorum. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Takım arkadaşlarımdan, personelden, taraftarlardan ve kulüpten de özür dilerim. Duygular yoğunlaşabilir ancak böyle bir davranışı haklı çıkaran hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada da "Hakemin Gueye'ye şiddetli davranış nedeniyle gösterdiği kırmızı kart, VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı. Bu hareket, Keane'in yüzüne açık bir vuruş olarak değerlendirildi." denildi.

PREMİER LİG TARİHİNDE 3. KIRMIZI KART VAKASI

Manchester Unied-Everton mücadelesi, Premier Lig tarihinde takım arkadaşları arasındaki tartışma nedeniyle kırmızı kart çıkan 3. maç oldu. 2005 yılında oynanan Newcastle United-Aston Villa maçında Lee Bowyer ve Kieron Dyer, 2008'de ise Stoke City-West Ham United karşılaşmasında Ricardo Fuller ve Andy Griffin, kırmızı kart görmüştü.

#Futbol
#Spor
