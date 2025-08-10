Menü Kapat
Galatasaray, Antwerp'in kapısından döndü! Bonservisi transfere engel oldu

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası yeni file bekçisi arayışı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Belçika temsilcisi Antwerp'in kapısını çaldı.

Galatasaray, Antwerp'in kapısından döndü! Bonservisi transfere engel oldu
Trendyol ’de yeni sezona etkili bir başlangıç yapan , ilk maçını Gaziantep'e karşı galibiyetle kapattı.

Sezona 3 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçı hazırlıklarına başlarken bir yandan da transferine odaklandı.

14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından kaleci takviyesi için temaslarını sürdüren Galatasaray, Belçika temsilcisi Antwerp'te forma giyen 23 yaşındaki Senne Lammens ile görüşüyordu.

Galatasaray, Antwerp'in kapısından döndü! Bonservisi transfere engel oldu

GALATASARAY BEDELİ YÜKSEK BULARAK MASADAN KALKTI

Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Belçika ekibi, Lammens için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro'luk bir bonus talep etti. Haberin devamında sarı-kırmızılı kurmayların istenen bedeli yüksek bulduğu ve bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.

Galatasaray, Antwerp'in kapısından döndü! Bonservisi transfere engel oldu

OKAN BURUK EDERSON'DA ISRARCI

Öte yandan Galatasaray'ın kaleci transferi için tek hedefinin olduğu ileri sürülmüştü. Alfredo Pedulla'nın haberinde teknik direktör Okan Buruk'un, Manchester City'nin kalecisi Ederson'u arayarak görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Haberin devamında Buruk'un ilk tercihinin Brezilyalı file bekçisi olduğu ve anlaşma için görüşmelerin sürdüğü kaydedilmişti.

Galatasaray'ın Manchester City'e 5-6 milyon euro bandında bir teklif sunduğu ancak İngiliz devinin daha yüksek bir bedel talep ettiği aktarılmıştı.

Galatasaray, Antwerp'in kapısından döndü! Bonservisi transfere engel oldu

"BEN SAVAŞA HAZIRIM"

Gaziantep FK maçı sonrası Galatasaray'ın kaleci transferiyle ilgili konuşan Günay Güvenç, "Galatasaray menfaati ne ise konu orada biter. Kaleci geliyor ise ben her zaman savaşa hazırım. Ben oynarım, genç kalecilerimiz oynar... Bir kaleci gelecek büyük ihtimalle. Kim oynamış, kim oynamamış önemli değil." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Antwerp'in kapısından döndü! Bonservisi transfere engel oldu
