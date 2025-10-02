Galatasaray - Beşiktaş maçına günler kaldı! Üstünlük Cimbom'da: İşte dev derbinin analizi

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmazken, son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar galibiyet sayısında önde.

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

9’u Süper Lig, 1’i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 10 maçta Galatasaray 6 kez kazanırken, Kartal ise 4 defa sahadan galip ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar 17, sarı-kırmızılılar ise 15 gol kaydetti.

ICARDI 5, OSIMHEN 1 GOL ATTI

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 6 maçta 5 kez rakip ağları havalandırarak takımın en golcü ismi konumunda. Victor Osimhen ise siyah-beyazlılarla oynadığı 2 derbide 1 gol kaydetti.

GALATASARAY VE BEŞİTAŞ ARASINDA OYNAN SON MAÇLARIN SONUÇLARI