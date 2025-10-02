Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaray - Beşiktaş maçına günler kaldı! Üstünlük Cimbom'da: İşte dev derbinin analizi

Peş peşe şampiyonluklarla müzesini kupayla dolduran Galatasaray, bu hafta sonu sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım arasındaki son 10 derbide sarı-kırmızılıların 6'ya üstünlüğü var.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 11:10

Trendyol ’in 8. haftasında ile , cumartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmazken, son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar galibiyet sayısında önde.

Galatasaray - Beşiktaş maçına günler kaldı! Üstünlük Cimbom'da: İşte dev derbinin analizi

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

9’u Süper Lig, 1’i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 10 maçta Galatasaray 6 kez kazanırken, Kartal ise 4 defa sahadan galip ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar 17, sarı-kırmızılılar ise 15 gol kaydetti.

Galatasaray - Beşiktaş maçına günler kaldı! Üstünlük Cimbom'da: İşte dev derbinin analizi

ICARDI 5, OSIMHEN 1 GOL ATTI

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 6 maçta 5 kez rakip ağları havalandırarak takımın en golcü ismi konumunda. Victor ise siyah-beyazlılarla oynadığı 2 derbide 1 gol kaydetti.

Galatasaray - Beşiktaş maçına günler kaldı! Üstünlük Cimbom'da: İşte dev derbinin analizi

GALATASARAY VE BEŞİTAŞ ARASINDA OYNAN SON MAÇLARIN SONUÇLARI

  • 08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)
  • 25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
  • 14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
  • 05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
  • 30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
  • 21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
  • 03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)
  • 03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)
  • 28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
  • 29.03.2025 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
