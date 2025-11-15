Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.