12°
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Savunma hattına sambacı

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için sürpriz bir ismi listesine aldı. Zenit forması giyen Nino'yu kadrosuna katmak isteyen Cimbom, oyuncuyu yakından takip etmeye başladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Savunma hattına sambacı
'de Fenerbahçe karşılaşması öncesi puan kaybo yaşamak istemeyen , sahasında 'ni 3-2 yenerek puanını 32'ye yükseltti. Zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Savunma hattına sambacı

GALATASARAY NINO'YU RADARINA ALDI

Ara transfer dönemi için çalışmalarına start veren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; Galatasaray'ın forması giyen Nino'yu radarına aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Savunma hattına sambacı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Brezilyalı yıldız için henüz resmi adımların atılmadığı aktarılan haberde; Rusya'daki durumunun mercek altına aldığı vurgulandı. Bu sezon 15 maçta 1283 dakika sahada kalan Nino'nun Zenit ile sözleşmesi 2028 yılında son bulacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#trendyol süper lig
#gençlerbirliği
#zenit
#Nino
#Spor
