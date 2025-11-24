Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Savunma hattına sambacı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşılaşması öncesi puan kaybo yaşamak istemeyen Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek puanını 32'ye yükseltti. Zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY NINO'YU RADARINA ALDI

Ara transfer dönemi için çalışmalarına start veren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; Galatasaray'ın Zenit forması giyen Nino'yu radarına aldığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Brezilyalı yıldız için henüz resmi adımların atılmadığı aktarılan haberde; Rusya'daki durumunun mercek altına aldığı vurgulandı. Bu sezon 15 maçta 1283 dakika sahada kalan Nino'nun Zenit ile sözleşmesi 2028 yılında son bulacak.