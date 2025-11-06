Galatasaray yendi, dünyası başına yıkıldı! Ajax'ta deprem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray bir hedefini daha geçti. Sarı-kırmızılı ekip Ajax'ı kendi evinde 3-0 mağlup etti. Hollanda basını dün geceden itibaren Galatsaray'ın galibiyetine övgüler yağdırdı. Victor Osimhen'e ise ayrı parantez açıldı.

Temsilcimize galibiyeti getiren tüm golleri; 59, 64 (P) ve 78. (P) dakikalarda yıldız futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Bu skorla beraber lig aşamasında çıktığı 4 maçta 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet alan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 9'a yükselterek 9. sıraya yükseldi.

Öte yandan 4 maçın sonunda henüz puanla tanışamayan Hollanda ekibi, 36 takımlık ligde son sırada kaldı. Maç sonrası Hollanda'da ilginç gelişmeler yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ajax'ın evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının faturası teknik direktörü kesildi. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, John Heitinga ve yardımcı antrenör Marcel Keizer'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ajax, John Heitinga'nın yerine takımı Fred Grim'in çalıştıracağını duyurdu.