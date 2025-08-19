Galatasaray'a yeni kaleci! O isme teklif bile gönderildi

Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken öncelikli olarak kaleci transferini halletmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar listenin başına Manchester City'nin yıldız ismi Ederson'u alırken İngiliz ekibiyle bir türlü henüz anlaşma zemini bulamamasının ardından alternatiflere yöneldi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar, Porto forması giyen Diogo Costa için harekete geçti. Sky'ın haberine göre, Galatasaray, Costa için 20 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Galatasaray, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna katamazsa, sarı-kırmızılılarda Diogo Costa ciddi bir opsiyon olacak.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro. Porto formasıyla 198 resmi maça çıkan Costa, 84 kez kalesini gole kapadı.