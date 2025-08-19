Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'a yeni kaleci! O isme teklif bile gönderildi

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışları sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın liste başı olan isimlerden Ederson ile bir türlü anlaşma zemini bulunabilmiş değil. Galatasaray yönetimi Ederson transferine alternatif isimlere de yönelirken sürpriz bir isim için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray'a yeni kaleci! O isme teklif bile gönderildi
KAYNAK:
Sky News
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 10:28

'de sezona 2'de 2 ile başlayan çalışmalarını sürdürürken öncelikli olarak kaleci transferini halletmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar listenin başına Manchester City'nin yıldız ismi 'u alırken İngiliz ekibiyle bir türlü henüz anlaşma zemini bulamamasının ardından alternatiflere yöneldi.

Galatasaray'a yeni kaleci! O isme teklif bile gönderildi

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar, forması giyen Diogo Costa için harekete geçti. Sky'ın haberine göre, Galatasaray, Costa için 20 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Galatasaray, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna katamazsa, sarı-kırmızılılarda Diogo Costa ciddi bir opsiyon olacak.

Galatasaray'a yeni kaleci! O isme teklif bile gönderildi

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro. Porto formasıyla 198 resmi maça çıkan Costa, 84 kez kalesini gole kapadı.

Galatasaray'a yeni kaleci! O isme teklif bile gönderildi

