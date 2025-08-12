Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Gözlerine inanamadılar

Yeni sezona 2 golle muhteşem bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz'a birçok kulubün radarında... 40 milyon euro istenen milli futbolcuya NEOM SC'nin yaptığı teklifi gören Galatasaray yönetimi şaşkınlığını gizlemeyedi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Gözlerine inanamadılar
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yine birçok kulübün radarına girdi. ’nın resmi teklif sunduğu milli futbolcu için, İngiltere Premier Lig ekiplerinin ardından NEOM SC de devreye girmişti.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Gözlerine inanamadılar

NEOM’un Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sabah’ın haberine göre; ’ın 40 milyon euro beklediği milli futbolcu için Suudi Arabistan ekibinin 20 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Gözlerine inanamadılar

GALATASARAY TEKLİFİ KALE BİLE ALMADI

Rakamı oldukça düşük bulan Galatasaray, teklifi değerlendirmeye almadı. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncu için 40 milyon euronun altına inmeyi kesinlikle düşünmüyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Gözlerine inanamadılar

TEKLİFLER YÖNETİMİ MEMNUN EDEMEDİ

Daha önce Bologna da Barış Alper Yılmaz için 15 milyon euroluk teklif yapmış ancak Galatasaray bunu geri çevirmişti. Ayrıca, Barış Alper’in Galatasaray’da kalması durumunda oyuncunun maaşında iyileştirmeye gidileceği de haberde yer aldı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Gözlerine inanamadılar
