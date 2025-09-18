Menü Kapat
23°
Galatasaray'da Uğurcan Çakır için özel madde devreye giriyor! İşte ödenecek ücret

Süper Lig'e 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, bu akşam Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Cimbom'un transferin son günlerinde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır'ın bonservisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mücadelede sarı-kırmızılı takımın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Böylelikle başarılı file bekçisinin sözleşmesindeki madde de devreye girecek. İşte o detay...

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için özel madde devreye giriyor! İşte ödenecek ücret
'de 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren 'un öğrencileri, güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için özel madde devreye giriyor! İşte ödenecek ücret

MUHTEMEL 11

'ın mücadeleye, "Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Yunus, Barış." 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için özel madde devreye giriyor! İşte ödenecek ücret
SÖZLEŞMEYE "DEVLER LİGİ" BONUSU

Sarı-kırmızılı takımda kaleyi 'ın koruması beklenirken, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki madde de devreye girecek. Trabzonspor'a net 27.5 milyon Euro ödenerek bonservisi alınan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesine Devler Ligi bonusu koyulmuştu. Frankfurt maçında kaleyi koruyacak Uğurcan'ın özel maddesi devreye girecek ve sarı-kırmızılı kulüp, bordo-mavililere 3 milyon Euro daha ek ödeme yapacak.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için özel madde devreye giriyor! İşte ödenecek ücret
