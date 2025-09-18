Galatasaray'da Uğurcan Çakır için özel madde devreye giriyor! İşte ödenecek ücret

Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın mücadeleye, "Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Yunus, Barış." 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

SÖZLEŞMEYE "DEVLER LİGİ" BONUSU

Sarı-kırmızılı takımda kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruması beklenirken, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki madde de devreye girecek. Trabzonspor'a net 27.5 milyon Euro ödenerek bonservisi alınan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesine Devler Ligi bonusu koyulmuştu. Frankfurt maçında kaleyi koruyacak Uğurcan'ın özel maddesi devreye girecek ve sarı-kırmızılı kulüp, bordo-mavililere 3 milyon Euro daha ek ödeme yapacak.