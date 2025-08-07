Menü Kapat
TGRT Haber
Göksel Gümüşdağ'dan Gazze mesajı!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksal Gümüşdağ, Gazze'ye destek olma çağrısında bulundu. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk olan İstanbul Başakşehir'de futbolcular, ısınmaya 'Gazze'ye destek' tişörtleriyle çıktı.

Göksel Gümüşdağ'dan Gazze mesajı!
'den anlamlı bir hareket geldi. İstanbul ekibi, Avrupa mücadelesi öncesinde '' konusunu öne çıkardı.

Göksel Gümüşdağ'dan Gazze mesajı!

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN GAZZE MESAJI

Turuncu lacivertli kulübün başkanı ; 'İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun' ve 'Birleşen sesler sessizliği bozar' yazılı siyah tişörtü giyerek açıklamalar yaptı. Başarılı yönetici, "Bu önemli müsabakada çok daha kritik şeylerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu insanlığa karşı işlenen suça artık 'dur' demek için üstümüzdeki bu tişörtlerle Başakşehir Takımı olarak Norveç'ten dünyaya bu mesajı vermek istedik. İnanıyorum ki tüm takımlarımız da Avrupa'da bunu giyecekler. Bu bir savaş değil, masumların katliamı. Buna 'dur' diyebilmek ve unutturmamak için Norveç'ten herkese bunu haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/trtspor/status/1953489443832181183

MAÇTAN BEKLENTİLER

Karşılaşma hakkında da görüşlerini paylaşan Göksel Gümüşdağ, "Viking, neredeyse ligin ilk yarısını bitirdi. Sentetik sahada zor bir mücadele bizi bekliyor. Buna rağmen çıkıp mücadele edeceğiz. Zor maçlar olacak. İnşallah ülkemize iyi bir maç izlettiririz. Her sezon Avrupa'yı yakalamak gibi bir hedefimiz var. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Nereye tırmanır ve ulaşırsak, sonuna kadar gideceğiz." diye konuştu.

Göksel Gümüşdağ'dan Gazze mesajı!

Sıkça Sorulan Sorular

KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN BAŞKA TAKIMIMIZ VAR MI?
Beşiktaş da Kupa 3'te yer alıyor.
