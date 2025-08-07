Göksel Gümüşdağ'dan Gazze mesajı!

Başakşehir'den anlamlı bir hareket geldi. İstanbul ekibi, Avrupa mücadelesi öncesinde 'Gazze' konusunu öne çıkardı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN GAZZE MESAJI

Turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ; 'İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun' ve 'Birleşen sesler sessizliği bozar' yazılı siyah tişörtü giyerek açıklamalar yaptı. Başarılı yönetici, "Bu önemli müsabakada çok daha kritik şeylerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu insanlığa karşı işlenen suça artık 'dur' demek için üstümüzdeki bu tişörtlerle Başakşehir Futbol Takımı olarak Norveç'ten dünyaya bu mesajı vermek istedik. İnanıyorum ki tüm takımlarımız da Avrupa'da bunu giyecekler. Bu bir savaş değil, masumların katliamı. Buna 'dur' diyebilmek ve unutturmamak için Norveç'ten herkese bunu haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

MAÇTAN BEKLENTİLER

Karşılaşma hakkında da görüşlerini paylaşan Göksel Gümüşdağ, "Viking, neredeyse ligin ilk yarısını bitirdi. Sentetik sahada zor bir mücadele bizi bekliyor. Buna rağmen çıkıp mücadele edeceğiz. Zor maçlar olacak. İnşallah ülkemize iyi bir maç izlettiririz. Her sezon Avrupa'yı yakalamak gibi bir hedefimiz var. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Nereye tırmanır ve ulaşırsak, sonuna kadar gideceğiz." diye konuştu.