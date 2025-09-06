Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Göztepe Fransa'da masaya oturdu: Transferde kritik hamle!

Göztepe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İzmir temsilcisi, Fransa'da Rennes forması giyen Doğan Alemdar için pazarlık aşamasına geçti.

Göztepe Fransa'da masaya oturdu: Transferde kritik hamle!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 22:27

'de kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yerli kontenjanda önemli bir hamle olarak gördükleri için transfer görüşmelerine başladı.

3 MİLYON EURO

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rennes, Doğan Alemdar için kapıyı 3 milyon Eurodan açtı ve Göztepe'nin karşı teklifini beklemeye karar verdi! Esasen ise sürecin, iki kulübün iyi niyetiyle birlikte hızlıca tamamlanması ve Doğan Alemdar'ın Türkiye'ye dönmesiyle sonuçlanması bekleniyor.

Göztepe Fransa'da masaya oturdu: Transferde kritik hamle!

DOĞAN ALEMDAR VE RENNES PERFORMANSI

22 yaşındaki yetenekli eldiven, Rennes ile toplamda 23 maça çıkmış ve 27 gol yemişti. Ayrıca bu dönemde 5 maçı da takımı adına golsüz tamamlayan Doğan Alemdar, geçtiğimiz yıllarda Kayserispor'dan Ligue 1'e transfer olmuş ama beklenen çıkışı yakalayamamıştı.

Göztepe Fransa'da masaya oturdu: Transferde kritik hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

RENNES DOĞAN ALEMDAR İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Fransız ekibi, 2021 yazında Kayserispor ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.
