Göztepe Fransa'da masaya oturdu: Transferde kritik hamle!

Göztepe'de kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yerli kontenjanda önemli bir hamle olarak gördükleri Doğan Alemdar için transfer görüşmelerine başladı.

3 MİLYON EURO

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rennes, Doğan Alemdar için kapıyı 3 milyon Eurodan açtı ve Göztepe'nin karşı teklifini beklemeye karar verdi! Esasen ise sürecin, iki kulübün iyi niyetiyle birlikte hızlıca tamamlanması ve Doğan Alemdar'ın Türkiye'ye dönmesiyle sonuçlanması bekleniyor.

DOĞAN ALEMDAR VE RENNES PERFORMANSI

22 yaşındaki yetenekli eldiven, Rennes ile toplamda 23 maça çıkmış ve 27 gol yemişti. Ayrıca bu dönemde 5 maçı da takımı adına golsüz tamamlayan Doğan Alemdar, geçtiğimiz yıllarda Kayserispor'dan Ligue 1'e transfer olmuş ama beklenen çıkışı yakalayamamıştı.