Hakim Ziyech imzayı attı: Transfer resmen açıklandı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hakim Ziyech için yeni rota Fas oldu. Deneyimli kanat, Al Duhail ayrılığının ardından birkaç ay boşta kaldı ve bugün de Wydad ile el sıkıştı.
Galatasaray kariyerinin ardından Al-Duhail’e imza atan; akabinde ise Katar ekibinden de yazın ayrılma kararı alan Hakim Ziyech, resmen ülkesine döndü. Faslı futbolcu, Botola Pro takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı.
https://x.com/WACofficiel/status/1981472373405610051
Galatasaray formasıyla toplamda 34 maça çıkan Hakim Ziyech, bu süreçte 8 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.