SON DAKİKA!
Hakim Ziyech imzayı attı: Transfer resmen açıklandı!

Galatasaray yıllarından itibaren beklenen performansı veremeyen Hakim Ziyech, ülkesine döndü. Eski formundan uzakta olan 32 yaşındaki hücumcu, Wydad Athletic'e imza attı.

Hakim Ziyech imzayı attı: Transfer resmen açıklandı!
için yeni rota Fas oldu. Deneyimli kanat, Al Duhail ayrılığının ardından birkaç ay boşta kaldı ve bugün de Wydad ile el sıkıştı.

Hakim Ziyech imzayı attı: Transfer resmen açıklandı!

HAKIM ZIYECH ÜLKESİNE DÖNDÜ

kariyerinin ardından Al-Duhail'e imza atan; akabinde ise Katar ekibinden de yazın ayrılma kararı alan Hakim Ziyech, resmen ülkesine döndü. , Botola Pro takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı.

https://x.com/WACofficiel/status/1981472373405610051

HAKIM ZIYECH VE GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray formasıyla toplamda 34 maça çıkan Hakim Ziyech, bu süreçte 8 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Hakim Ziyech imzayı attı: Transfer resmen açıklandı!

Sıkça Sorulan Sorular

HAKIM ZIYECH KATAR'DA NELER YAPTI?
Galatasaray sonrasında Al Duhail'de de hayal kırıklığına sebep olan Hakim Ziyech, 13 karşılaşmada yer almış ve 1 gol ile 1 asist yapabilmişti.
#Futbol
#galatasaray
#hakim ziyech
#faslı futbolcu
#Wydad Casablanca
#Al Duhail
#Spor
