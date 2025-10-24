Hakim Ziyech imzayı attı: Transfer resmen açıklandı!

Hakim Ziyech için yeni rota Fas oldu. Deneyimli kanat, Al Duhail ayrılığının ardından birkaç ay boşta kaldı ve bugün de Wydad ile el sıkıştı.

HAKIM ZIYECH ÜLKESİNE DÖNDÜ

Galatasaray kariyerinin ardından Al-Duhail’e imza atan; akabinde ise Katar ekibinden de yazın ayrılma kararı alan Hakim Ziyech, resmen ülkesine döndü. Faslı futbolcu, Botola Pro takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı.

HAKIM ZIYECH VE GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray formasıyla toplamda 34 maça çıkan Hakim Ziyech, bu süreçte 8 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.