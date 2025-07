Hayali kendi evinde final oynamak! Ole Gunnar Solskjaer Shakhtar maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde yer almayı hayal ettiklerini söyledi.

2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Tüpraş Stadyumu’nda oynanacağının hatırlatılması üzerine Solskjaer, o finalde yer almanın hayalini kurduklarını dile getirdi.

"İNANCIMIZ YÜKSEK AMA GERÇEKÇİYİZ"

Solskjaer, "Bizim için de ekstra motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Oralara çıkmak için elimizden gelenin yüzde 100’ünü yapmanız, disiplinli olmanız ve her gün çalışmanız gerekiyor. Bizim hedeflediğimiz yer en yukarısı. Ulaşmak için de odaklanmamız gerekiyor. Buna engelli at yarışlarından örnek verebilirim. Önünde engeller vardır ve her engeli aşman gerekir ama ilk engel en yüksek olanıdır. o yüzden bizim her engele odaklanmamız lazım. Bizim önce Shakhtar Donetsk’i geçmemiz gerekiyor. Gerçekçi olmalıyız öncelikle ama bizim inancımız tam" şeklinde konuştu.

"GEÇEN SENEKİ OYUNUMUZDAN FARKLI OYUN SERGİLEYECEĞİZ"

Norveçli teknik adam, yeni transferlerin gelişiyle birlikte geçen sezona göre farklı oyun anlayışı benimseyebileceklerinin altını çizerek, "Kendi oyunumuzu, kurgumuzu yansıtacağız. Geçen sene Masuaku vardı. Kendisi çok fazla öne çıkan ve orta yapan bir futbolcuydu. Şimdi Jurasek geldi. O da kaliteli bir oyuncu. Bizim yapmamız gereken otoritemizi rakip üzerinde sağlamak. Her türlü varyasyon olacak ve taktik olarak da 10 günden beri kendi taktiğimizi çalışıyoruz. Hazırlık kamplarımızın 10-12 günü fiziksel çalışmalarla geçer. Şimdi 1 haftadır taktik çalışıyoruz. Tammy Abraham geldi. Onun gelişiyle geçen seneki oyunumuzdan daha farklı bir oyun oynayabiliriz. Kesin oynayacağız demiyorum ama bunu yapabiliriz" diye konuştu.

"ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR TRANSFER ETTİK"

Sağ beke transfer yapıp, yapmayacaklarına ilişkin gelen bir soruya 52 yaşındaki teknik direktör, "Her zaman yeni opsiyonlara ve oyunculara açığız. Takıma daha fazla katkı sağlayacak oyuncu bulursak alacağız. Başkanımız da bunu gösterdi. Çok kaliteli oyuncular transfer ettik. Demir Ege ve Kartal Kayra geri döndü. Başkanımız en iyi seçenekleri değerlendiriyor, mücadele gösteriyor. Bizim için iyi bir transfer her zaman olabilir. Jonas Svensson ve Tayfur, beni performanslarıyla mutlu ediyor. Yarın da ikisinden biri oynayacak" cevabını verdi.

"HER MAÇ AYNI ÖNEMİ TAŞIYOR"

Ole Gunnar Solskjaer, her maçın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Formanızda Beşiktaş amblemi varsa her maçı son maçınız gibi oynamak zorundasınız. Benim için her maçın önemi aynı. Maç maç bakıyorum. Odak noktam her zaman önümdeki maç. Shakhtar da iyi bir takım ve iyi bir hocası var. Arda Turan futbolculuk kariyerinde de iyi takımlarda oynadı. Teknik direktör olarak da geçen sene Eyüpspor’daydı. Orada iyi işler yaptı. Şimdi yeni bir maceraya atıldı. Yarın ona büyük zorluklar çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

"YÜZDE 100 İSTEK VE DİSİPLİN GÖSTEREN TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUM"

Rakipten en hızlı şekilde topu kaparak golü düşünmeleri gerektiğine dikkat çeken Solskjaer, "Bizim kendi kriterlerimiz var. Bunun içinde oyunu domine etmek, atak yapmak ve taraftarları eğlendirmek var. Eğlendirmek kısmını çok fazla atak yapmakla açıklayabilirim. Bu da elimizdeki oyunculara bağlı. Elimizde Tammy var. Geçen seneye göre Immobile’den farklı bir oyuncu. Demir Ege, Orkun gibi oyunculara göre farklı formasyonlarda oynayabiliriz. Tabii defans da yapmamız gerekiyor. Topu bir an önce almalıyız rakipten. Gol atmanın en kolay yolu rakipten topu alıp, dengesiz yakaladığınız andır. Savaşan, o formayı giydiği için gurur duyduğunu taraftara yansıtan bir takım oluşturmak benim hedefim. Yüzde 100 istek ve disiplin gösteren bir takım oluşturmak istiyorum" diye konuştu.

"OYUNCULAR HER DURUMA HAZIRLIKLI OLMALI"

Sıcak ve nemli havanın yarın akşam kendilerini nasıl etkileyeceğini dair Norveçli çalıştırıcı, "Çok sıcak. Ben de çok terliyorum. Neyse ki futbolcu değilim. Maç 21.00’de oynanacak. Umarım biraz daha iyi olur. Oyuncuların her şeye alışkın olması gerekir. Orkun ile konuştuğumuzda FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda öğlen sat 12.00'de 40 derecede Amerika Birleşik Devletleri’nde maça çıktığını söyledi" dedi.

"DEFANSİF YÖNÜMÜZÜ GELİŞTİRİYORUZ"

Solskjaer, hazırlık müsabakalarında iyi skorlar almadıklarını ancak yarın akşam sahada farklı bir Beşiktaş olacağını söyleyerek, "Kampta kötü sonuçlar aldık ama şimdiye kadar hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla lige artı ya da eksi puanlarla başlayan yok. Rakipleri zaten tanımıyorduk. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Taktik olarak çalıştığımız maç, Shakhtar Donetsk maçıydı. O maçlarda topu çok rakibe verdik. Bunu sevmedim ama kapalı savunma yaptığımızda rakiplere o kadar pozisyon vermedik. Ben takımın top kaptırıp 50 metre geriye koşmasını sevmiyorum. Futbolda en iyi şey boş pozisyonda rakip kaleye koşmak. Defansif hatalarımızı düzeltiyoruz. Orta saha kurgumuza oyuncularımızı alıştırıyoruz. Daha çok şans oluşturmak ve rakibin şanslarını engellemek için çalışıyoruz. Herkes hazırlık maçlarından daha iyi bir Beşiktaş görecek" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA KALAN OYUNCULAR DA ÇALIŞIYOR"

Takım atmosferinin çok iyi olduğunu ve dışarda kalan oyuncuların herhangi bir problem yaşatmadığını hatırlatan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Manchester United'da da hazırlık kamplarını 30-35 oyunuyla yapıyordum. Herkesi organize şekilde hazırladığınızda oyuncuları çalıştırıyorsunuz. Herkes profesyonel. Yarın maçımız var ve 11'e 11 taktiksel maçlar yapıyoruz. Dışarıda kalan oyuncular da çalışıyor. Şimdiye kadar hiç sıkıntı çıkaran oyuncu grubu yok. 3 günde bir maç oynayacağız. O açıdan geniş oyuncu kadrosu da iyi bir açıdan. Takımla sözleşmeleri de var. Onların daha iyi yerler bulmaları için elimizden geleni de yapacağız. Bu durum bize yardımcı da oldu. Sakatlıklar olduğu zaman planımızı etkileyecekti. Hazırlık maçlarını 45’er dakikadan düşündük. İki maç boyunca 45 ve ardından 90 dakika oynayan oyuncular oldu. Takımın kalabalık olması takımın ana hatlarını oluşturan oyuncuların verimli oynaması açısından iyi oldu" dedi.

"YARIN EN İYİ MAÇIMIZI OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Solskjaer, Shakhtar Donetsk karşısında seviye olarak yukarıda olmaları gerektiğini belirterek, "İyi ve kaliteli hocasıyla oyuncuları var. Bize sıkıntı çıkaracaklarını biliyorum. Çözümler üretmeliyiz. Aynı şekilde biz de onlara sıkıntı çıkarmalıyız. Yarın en iyi maçımızı oynamak zorundayız. Biz 12 kişi oynayacağız. Çok büyük taraftarımız var. Yarın onlar da stadı dolduracaktır. Rakibimiz ise Polonya’da oynayacak. Bunun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu "Yarınki maç 16 kişilik bir olacak" Futbolcularının hepsinin 90 dakika oynamak için hazır olduğunu aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Yarınki maç 16 kişilik bir olacak. 5 oyuncu değişikliğini kaliteyi yükseltmek için yapacağız. Yüksek, tempolu oyunu oynamak için bu değişiklikleri yapacağım. Tammy, Orkun ve Gedson çok fazla vakit geçirmedi. Onları yarın nasıl kullanacağıma bakacağım. Benim güvenim herkesin yüzde 100’ünü vereceğine yönelik" diyerek sözlerini tamamladı.