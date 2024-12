İbrahim Üzülmez Beşiktaş teknik direktörlüğü için ilk kez konuştu!

03 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:08

Son olarak Pendikspor'da görev yapan teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş ile isminin anılmasından sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Üzülmez yaptığı açıklamada, "Beşiktaşımız ile adımızın anılması gayet doğal" ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst​ ile yollarını ayıran Beşiktaş​, takımı Serdar Topraktepe​'ye emanet etti. Hüseyin Yücel, teknik direktör koltuğu için Sergen Yalçın​ ile görüşmesinden olumlu sonuç çıkmamıştı. Takımın efsane futbolcusu İbrahim Üzülmez​'in adı son günlerde teknik direktörlük koltuğuna yeni aday olarak anılmaya başlamıştı.

Son olarak Pendikspor'un başında bulunan İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

"GAYET DOĞAL"

50 yaşındaki teknik direktör yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Fanatik'e açıklama yaptı. Üzülmez, Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili adının geçmesi konusunda "Böyle bir dönemde her şeyimizi borçlu olduğumuz Beşiktaşımız ile adımızın anılması gayet doğal. Ancak şu anda görev Serdar hocada. Hepimizin yapması gereken ona destek olmak.

"BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM"

Farklı bir düşünce olur ve yönetimimiz bizden bir yardım talep eder ise biz zaten her zaman her konuda hazırız. Kriz dönemlerini aşmak saha içini toparlamakla başlar. Hem futbolculuk hem de hocalık kariyerimde defalarca benzer dönemler yaşadım. Beşiktaş camiasının ve taraftarının ne istediğini iyi biliyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum ve durum ne olursa olsun her zaman kulübüme destek olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.