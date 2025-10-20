İlkay Gündoğan'dan Galatasaray sonrası için çarpıcı sözler!

İlkay Gündoğan, Galatasaray sürecini ve uzun vadeli planlarını Almanya basınına açıkladı. Yıldız futbolcu, gidişattan memnun olduğunu dile getirdi.

GALATASARAYLI İLKAY GÜNDOĞAN'DAN KRİTİK SÖYLEMLER

"Şu anda Galatasaray’dayım, İstanbul’dayım ve kulübün benimle devam etme isteği olduğu sürece buradan gitmek için bir sebep görmüyorum. Hangi rolde olursam olayım, bulunduğum yerde çok mutluyum ve burada sunduğum katkı ile taraftarlardan gelen geri dönüşler harika. Şimdilik burada olmaktan başka bir düşüncem yok. Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım. Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum."

İLKAY GÜNDOĞAN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.