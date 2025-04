Kenan Yıldız süreci için resmi açıklama geldi!

Kenan Yıldız ile tartıştığı iddiasıyla İtalya'da gündemi meşgul eden Thiago Motta, Çizme basınına açıklamalar yaptı ve süreci yalanladı. Ayrıca Juventus'taki yönetim sürecine de değinen Thiago Motta, hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

KENAN YILDIZ İÇİN THIAGO MOTTA'DAN AÇIKLAMALAR

Kenan Yıldız'a antrenmanda 'Sen Messi değilsin' söyleminde bulunduğu iddia edilen Motta, "Kenan'la böyle bir olay yaşanmadı. Ben Kenan'a hiç böyle bir şey söylemedim. Oyuncularımdan çok şey istedim. Teknik direktör olarak elbette prensiplerim var. İşleri yapmanın en iyi yolunu bulmak için her zaman tartışabiliriz, ancak her zaman olumlu bir şekilde ve karşılıklı saygıyla. Kenan'la hiç böyle bir durum yaşamadım. Bunu söyleyen de yalancıdır." dedi. Ayrıca Kenan Yıldız'ın potansiyeline dikkat çeken Juventus'un eski hocası, "Birçok maçta ilk 11'de oynayan, potansiyeli yüksek, genç bir oyuncu; çünkü bunu her zaman hak etti. Formunun daha düşük olduğu anlarda onu korumak için oynatmıyordum. Kenan'ın gelecekte başrolde olacağını düşünüyorum çünkü yeteneğinin ötesinde çocukken de şampiyon bir karakterdi. Oyuncu olarak büyük bir doğal yeteneğe sahip ama en büyük özelliği çalışma, kendini geliştirme isteği ve işleri ciddiye alması. Böyle bir zihniyette ve çalışma kültüründe bu kadar genç birini bulmak kolay değil. Bütün bunlar, teknik ve fiziksel kalitesiyle birleşince onu mükemmel bir oyuncu yapıyor. 2005 doğumlu bir futbolcu, böyle çalışmaya devam ederse geleceği kesinlikle harika olacak." ifadelerini kullandı.

THIAGO MOTTA'DAN JUVENTUS DÖNEMİ İÇİN KRİTİKLER

Juventus'tan yeni ayrılan genç hoca, "Olay hala çok sıcak olduğu için analiz yapmak zor. Elbette hayal kırıklığına uğradım çünkü özellikle İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde işler umduğumuz gibi gitmedi. Ancak başarısızlıktan bahsedenlere katılmıyorum. Sezon başında öncelikli hedefimiz olan lig dördüncülüğüne bir puan kala çalışmalarımız yarıda kaldı. Görevi büyük bir heyecanla kabul ettiğimde bunun üç yıllık bir proje olacağını anlatmışlardı. Juventus seviyesindeki takımlarda kazanmak gerektiğini çok iyi biliyorum. Proje kesinlikle istediğimiz veya hayal ettiğimiz gibi gitmedi."