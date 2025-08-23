Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Lucas Torreira'dan imalı paylaşım! Barış Alper Yılmaz 'disiplin' göndermesi

Lucas Torreira'dan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi devam ederken dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımında Barış Alper'e göndermede bulunduğu düşünülen Torreira, "Disiplin çok önemli” ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'dan imalı paylaşım! Barış Alper Yılmaz 'disiplin' göndermesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
15:53
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
15:53

ile milli futbolcu arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Milli oyuncunun menajeri ayrılık taleplerini dile getirirken, sarı-kırmızılı yönetim bu ayrılığa sıcak bakmıyor.

Lucas Torreira'dan imalı paylaşım! Barış Alper Yılmaz 'disiplin' göndermesi

Barış Alper Yılmaz gelişmelerinin ardından Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Lucas Torreira'dan imalı paylaşım! Barış Alper Yılmaz 'disiplin' göndermesi

Torreira’nın paylaşımı, sosyal medyada Barış Alper Yılmaz’a göndermede bulundu. Lucas Torreira’nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Lucas Torreira'dan imalı paylaşım! Barış Alper Yılmaz 'disiplin' göndermesi

"DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ”

Paylaşımında Galatasaray formasıyla çekilmiş bir görsele yer veren Torreira, şu ifadeleri kullandı:

“Dikkatini dağıtma. Hedefine odaklan ve onun için çalış. çok önemli”

