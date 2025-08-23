Lucas Torreira'dan imalı paylaşım! Barış Alper Yılmaz 'disiplin' göndermesi

Galatasaray ile milli futbolcu Barış Alper Yılmaz arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Milli oyuncunun menajeri ayrılık taleplerini dile getirirken, sarı-kırmızılı yönetim bu ayrılığa sıcak bakmıyor.

Barış Alper Yılmaz gelişmelerinin ardından Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Torreira’nın paylaşımı, sosyal medyada Barış Alper Yılmaz’a göndermede bulundu. Lucas Torreira’nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ”

Paylaşımında Galatasaray formasıyla çekilmiş bir görsele yer veren Torreira, şu ifadeleri kullandı:

“Dikkatini dağıtma. Hedefine odaklan ve onun için çalış. Disiplin çok önemli”