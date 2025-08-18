Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Mauro İcardi rekor kırdı! Yıldız oyuncu yeni hedefini belirledi!

Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Mauro Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi. Sonraki sezonda gol kralı olan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı ekipte kırılmadık rekor bırakmadı. Geçtiğimiz sezonu geçirdiği sakatlık yüzünden kaçıran İcardi, şimdi gözünü başka bir rekora dikti...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro İcardi rekor kırdı! Yıldız oyuncu yeni hedefini belirledi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 11:48

Takımla toplamda 88 maça çıkan Icardi, bu sezon ligin 2. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekipteki 62. golüne ulaştı ve Çek futbolcu Milan Baros'u geride bırakarak tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

Mauro İcardi rekor kırdı! Yıldız oyuncu yeni hedefini belirledi!

HEDEF: HAGİ'NİN REKORUNU GEÇMEK

Arjantinli santrfor, 11 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu 'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

Mauro İcardi rekor kırdı! Yıldız oyuncu yeni hedefini belirledi!

İLK SEZONDA 23 GOL

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

Mauro İcardi rekor kırdı! Yıldız oyuncu yeni hedefini belirledi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

GOL KRALI OLDU

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

Mauro İcardi rekor kırdı! Yıldız oyuncu yeni hedefini belirledi!

DERBİ CANAVARI

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 6 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

Mauro İcardi rekor kırdı! Yıldız oyuncu yeni hedefini belirledi!

TALİHSİZ SAKATLIK

Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, Süper Lig'in yeni sezonunun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Mauro İcardi rekor kırdı! Yıldız oyuncu yeni hedefini belirledi!

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen film yıldızı oluyor! Yeşil sahaların yıldızı şimdi de gözünü film dünyasına çevirdi
ETİKETLER
#galatasaray
#Sakatlık
#Gheorghe Hagi
#Gol Krali
#Icardi
#Derbi Golleri
#Milan Baros
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.