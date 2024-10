Okan Buruk 'nirvanasını' açıkladı! 'Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmek'

13 Ekim 2024 00:11 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 00:12

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Buruk, ezeli rakibinin dünya çapında teknik direktöre sahip olduğunu belirterek, "İşin en nirvanası Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmek" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray​ teknik direktörü Okan Buruk​ tv100 canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Buruk, takımı hakkında gelen sorulara cevap verirken rakibi Fenerbahçe​ konusuna da değindi.

Okan Buruk'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"DEFANS KURGUSU..."

Şampiyonlar Ligi​'nde Young Boys'a elenen Okan Buruk savunma kurgusunun altını çizerek, "Şu andaki defans kurgusuyla Şampiyonlar Ligi’ndeki defans kurgusu arasında fark var. Ama ne olursa olsun turu geçen takımın biz olmamız gerektiğini düşünüyorum, ne kadar hazır olmasak da. İki maçta da iyi performans sergileyemedik. Çok fazla değiştirecek bir şeyimiz yok. Elimizdeki kadro, oyuncu yapısı, o anki performansları o yerdeydi. Bugün oynasak Young Boys karşısında turu geçerdik. Şu anki fiziksel durumumuzla çok rahat." dedi.

"İNANILMAZ UYUM SAĞLADI"

Yeni transfer Sara hakkında ise, "Gabriel Sara geldi, onunla oynadık ve onun bir adaptasyon süreci oldu. Şu andaki performansı çok etkileyici. Takıma inanılmaz uyum sağladı." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMADIĞIMIZ İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Şampiyonlar Ligi hakkında ise Buruk, "Çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi’nde olamamak. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Avrupa Ligi’nde olmak da bir yol. Eskiden Şampiyonlar Ligi’nde gidiyordunuz, Avrupa Ligi’ne kalmak için çaba sarf ediyordunuz, grubunuzda çok iyi 3 takım denk geldiğinde. Geçen sene bizim grupta Manchester United dördüncü oldu, Avrupa Ligi’ne bile kalamadı." diye konuştu.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR HOCA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Okan Buruk'tan Mourinho'ya karşı aldığı galibiyet hakkında ise "Rakibin hocasının dünya çapında bir hoca olması çok önemli. İşin en nirvanası Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmek." ifadelerini kullandı.

"BİZDE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Avrupa Ligi​'nde takımının 2-0 öne geçip skoru koruyamayarak 2-2 biten RFS maçı hakkında ise Buruk, "RFS maçının 2-0’dan 2-2’ye gelmesinin ses getirmesi çok normal. Biz de çok üzüldük. Maçtan sonraki belki de üzüntümü dile getirdim, gösterdim. O seviyedeki bir takımı mutlaka yenmeniz gerekiyor. 2-0’dan 2-2’ye getirdikten sonra çok daha rahat şekilde yenmeniz gerekiyor. Bence oradaki ana sorunumuz, bu tür maçlarda konsantrasyon eksikliği oluyor. Yani stat ortamı çok kötü bir ortam. Bir tarafta tribün var, her tarafı açık. Tam bir stat atmosferi yok. Ben her zaman, rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, ama bir iyi bir stat, iyi bir atmosfer olsun. O her zaman benim takımımın işine geliyor. Bayern Münih’e de gittik, Manchester United’a da, Fenerbahçe Stadyumu’nda oynadık. Tamamen rakip seyirci dolu bir stat, bizim her zaman performansımızı yükseltiyor. Ama bu tür kötü stat atmosferleri, rakipleri umursamadığımız zaman ‘Nasılsa bir şey olmaz’ dediğimiz zaman yediğimiz goller ve birçok pozisyonda bunları gördük. Bütün rakipleri önemsemek gerekiyor." dedi.