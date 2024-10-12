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Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 22:34 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 22:35
Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 9. hafta maçında Kayserispor'la karşılaşacak Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK​, Trendyol Süper Lig​'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Fatih12 Ekim 2024 22:40

Umarım iyi bir maç çıkarırlar kazanırız diyorum

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