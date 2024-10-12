Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 22:34 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 22:35
Süper Lig'in 9. hafta maçında Kayserispor'la karşılaşacak Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com
Umarım iyi bir maç çıkarırlar kazanırız diyorum