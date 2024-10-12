Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!

12 Ekim 2024 21:12 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 21:22

Galatasaray'da tüm gözler Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaydı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek yönetiminin 1 yıllık dönemi ibra oylamasına sunuldu. Başkan Özbek, oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü​ Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Gerçekleşen Kongrede 6 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan raporlar takdim edildi.

Yapılan toplantıda, Dursun Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edilmesine karar verildi.

SABAH 10.00'DA BAŞLADI

Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetleme kurulunun sunumlarının ardından üyelerin görüşleri alındı.

Yaklaşık 50 üyenin söz aldığı kongrede, daha sonra yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.

ÖZBEK: GALATASARAY HEPİMİZİN

Oylamanın ardından kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bize gösterdiğiniz destek için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Galatasaray hepimizin. Sadece Galatasaray sevgisiyle, bu kulübe koşulsuz hizmet için geldik. Sizin desteğiniz olmadan, birlikte ilerlemeden başarıya ulaşmamız mümkün değil. Amacımız Galatasaray'ı bizden sonraki nesillere gurur duyacağımız ve en güçlü şekilde devretmek. Bu zamana kadar ne başardıysak sizin desteğinizle gerçekleştirdik. Konuşalım, tartışalım, doğru diyalog ve samimi yaklaşımla en iyisine ulaşalım. Birbirimizi seversek, birlikte çalışırsak karşımızda hiçbir gücün durması mümkün değil. Hepinizi çok seviyorum, hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.