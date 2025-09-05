Menü Kapat
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Rachid Ghezzal'dan şaşırtan imza!

Çaykur Rizespor tarafından serbest bırakılan Rachid Ghezzal, an itibarıyla Ligue 1'e transfer oldu. Deneyimli hücumcu, sürpriz bir imzayla eski takımı Olympique Lyon'a geri döndü.

Rachid Ghezzal'dan şaşırtan imza!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 19:44

'de ve formaları giyen , 'ya oldu. Halihazırda bonservisi elinde olan 33 yaşındaki kanat, ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Rachid Ghezzal'dan şaşırtan imza!

LYON'DAN YENİDEN RACHID GHEZZAL HAMLESİ

Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Lyon, mali açıdan uygun bulduğu Rachid Ghezzal hamlesini gerçekleştirdi! Eski futbolcusuyla hızlıca anlaşan Ligue 1 devi, Rachid Ghezzal'a bu seviyede bir kez daha şans vermiş oldu.

Rachid Ghezzal'dan şaşırtan imza!

RACHID GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 25 maça çıkan Ghezzal, bu müsabakalarda 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

RACHID GHEZZAL LYON'DA NE ZAMAN OYNAMIŞTI?
Yetenekli kanat, 2012 ile 2017 yılları arasında Ligue 1'de Lyon ile mücadele etmişti.
