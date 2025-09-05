Rachid Ghezzal'dan şaşırtan imza!

Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Rachid Ghezzal, Fransa'ya transfer oldu. Halihazırda bonservisi elinde olan 33 yaşındaki kanat, Lyon ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

LYON'DAN YENİDEN RACHID GHEZZAL HAMLESİ

Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Lyon, mali açıdan uygun bulduğu Rachid Ghezzal hamlesini gerçekleştirdi! Eski futbolcusuyla hızlıca anlaşan Ligue 1 devi, Rachid Ghezzal'a bu seviyede bir kez daha şans vermiş oldu.

RACHID GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 25 maça çıkan Ghezzal, bu müsabakalarda 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.