26°
 | Burak Ayaydın

Sadettin Saran'dan teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, teknik direktör konusuna açıklık getirdi. Kongre üyeleriyle bir araya gelen Sadettin Saran, Sergio Conceiçao ihtimalinin iptal olduğunu duyurdu.

Sadettin Saran'dan teknik direktör açıklaması!
'de 'dan kritik bir detay geldi. Kongre üyeleriyle buluşan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni sürecini yerli hocalarla ilerleteceklerini söyledi.

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE İÇİN ÇARPICI SÖZLER

"Bugünün şartlarında; yani artık bu saatten sonra Sergio Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa, hemen yerli bir isim ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak durumumuz yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde, bir irade koymaya çalıştım."

Sadettin Saran'dan teknik direktör açıklaması!

FENERBAHÇE'DE YERLİ HOCALAR LİSTESİ ÇOK NET!

Fenerbahçe camiasında, yerli hocalar olarak ve isimleri ön plana çıkmış durumda.

Sadettin Saran'dan teknik direktör açıklaması!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Süper Lig devinde, 13-14 Eylül tarihlerinde başkanlık seçimi yapılacak.
