Sadettin Saran'dan teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik bir detay geldi. Kongre üyeleriyle buluşan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni sürecini yerli hocalarla ilerleteceklerini söyledi.

SADETTİN SARAN'DAN FENERBAHÇE İÇİN ÇARPICI SÖZLER

"Bugünün şartlarında; yani artık bu saatten sonra Sergio Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa, hemen yerli bir isim ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak durumumuz yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde, bir irade koymaya çalıştım."

FENERBAHÇE'DE YERLİ HOCALAR LİSTESİ ÇOK NET!

Fenerbahçe camiasında, yerli hocalar olarak Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri ön plana çıkmış durumda.