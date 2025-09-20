Menü Kapat
Spor
Sadettin Saran’ın yönetim listesinde güçlü isim: Dr. Burçin Gözlüklü

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, iş dünyasındaki başarıları ve liderlik vizyonuyla öne çıkıyor. Şirketlerin küresel pazarlara açılması, uluslararası iş birlikleri ve yatırım projeleriyle tanınan Gözlüklü, şimdi de Fenerbahçe camiasında fark oluşturacak isimler arasında gösteriliyor.

Sadettin Saran’ın yönetim listesinde güçlü isim: Dr. Burçin Gözlüklü
Dr. Burçin Gözlüklü, 2015 yılında kurduğu Centrum Türkiye’yi kısa sürede ülkenin en hızlı büyüyen firmalarından biri haline getirdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da ofisleri bulunan şirket, 100’ü aşkın profesyonel ekibiyle ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlığı, bağımsız denetim, kurumsal finansman, iç denetim, kurumsal risk yönetimi, Ar-Ge danışmanlığı ve kurumsal sürdürülebilirlik gibi alanlarda hizmet veriyor.

2024’te Taxand Global ailesine katılan Centrum Türkiye, aynı yıl Londra’da düzenlenen International Tax Review (ITR) EMEA Vergi Ödülleri’nde “Türkiye’nin En İyi Vergi Şirketi” ödülünü kazandı. Ayrıca ITR, Global Advisory Experts ve Leaders in Law tarafından Türkiye’nin en saygın vergi uzmanları arasında gösterildi.
ve Maliye Bakanlığı Tecrübesi

Centrum’u kurmadan önce Gözlüklü, 2001-2010 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda görev yaptı. Bu dönemde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nda Genel Sekreter olarak uluslararası standartların yerel mevzuata uyum sürecine liderlik etti.

2010-2014 yılları arasında Koç Holding’de Denetim Grubu Koordinatörü ve Vergi Yönetimi Koordinatörü olarak görev alarak topluluk şirketlerinin mali uyum süreçlerine katkıda bulundu.

Halen Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. ve Yeni Gimat GYO A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

TÜGİAD’da Genç İş İnsanlarının Temsilcisi

2022’den bu yana TÜGİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Burçin Gözlüklü, Şubat 2025’te Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Genç iş insanlarının küresel ölçekte daha etkin rol alması için projeler geliştiren Gözlüklü, Türkiye’deki ekonomik gelişmelerle küresel trendleri birleştiren vizyonuyla dikkat çekiyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Gözlüklü, Başkent Üniversitesi’nde Muhasebe-Finansman alanında doktorasını tamamladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve Büyük Kulüp üyesi olan Gözlüklü, evli ve bir çocuk babasıdır.

