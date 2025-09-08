Sakaryaspor'dan sürpriz imza: Kylian Mbappe ile birlikte gol kralı olmuştu!

İstanbul
Süper Lig hedefiyle planlamalar yapan Sakaryaspor, önemli bir takviye gerçekleştirdi. Büyük camia, 2019-2020 sezonunda Ligue 1'de 18 gol atan ve Kylian Mbappe ile birlikte gol krallığını paylaşan Wissam Ben Yedder ile sözleşme imzaladı.
"Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Wissam Ben Yedder!"
https://x.com/Sakaryaspor/status/1965071932673638690
Kariyerinde son olarak İran ekibi Sepahan'ın formasını giyen Wissam Ben Yedder; sarı siyahlılar ile 6 maça çıkmış ve 322 dakika süre alıp, 1 de gol atmıştı.