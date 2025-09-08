Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Sakaryaspor'dan sürpriz imza: Kylian Mbappe ile birlikte gol kralı olmuştu!

Sakaryaspor'dan sansasyonel bir transfer hamlesi geldi. Yeşil siyahlılar, Wissam Ben Yedder ile anlaştıklarını açıkladı.

Sakaryaspor'dan sürpriz imza: Kylian Mbappe ile birlikte gol kralı olmuştu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 22:36

hedefiyle planlamalar yapan , önemli bir takviye gerçekleştirdi. Büyük camia, 2019-2020 sezonunda 'de 18 gol atan ve ile birlikte gol krallığını paylaşan Wissam Ben Yedder ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor'dan sürpriz imza: Kylian Mbappe ile birlikte gol kralı olmuştu!

SAKARYASPOR'DAN TRANSFER DUYURUSU

"Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Wissam Ben Yedder!"

https://x.com/Sakaryaspor/status/1965071932673638690

FRANSIZ GOLCÜNÜN FORM DURUMU

Kariyerinde son olarak İran ekibi Sepahan'ın formasını giyen Wissam Ben Yedder; sarı siyahlılar ile 6 maça çıkmış ve 322 dakika süre alıp, 1 de gol atmıştı.

Sakaryaspor'dan sürpriz imza: Kylian Mbappe ile birlikte gol kralı olmuştu!

