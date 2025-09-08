Sakaryaspor'dan sürpriz imza: Kylian Mbappe ile birlikte gol kralı olmuştu!

Süper Lig hedefiyle planlamalar yapan Sakaryaspor, önemli bir takviye gerçekleştirdi. Büyük camia, 2019-2020 sezonunda Ligue 1'de 18 gol atan ve Kylian Mbappe ile birlikte gol krallığını paylaşan Wissam Ben Yedder ile sözleşme imzaladı.

SAKARYASPOR'DAN TRANSFER DUYURUSU

"Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Wissam Ben Yedder!"

https://x.com/Sakaryaspor/status/1965071932673638690

FRANSIZ GOLCÜNÜN FORM DURUMU

Kariyerinde son olarak İran ekibi Sepahan'ın formasını giyen Wissam Ben Yedder; sarı siyahlılar ile 6 maça çıkmış ve 322 dakika süre alıp, 1 de gol atmıştı.