Şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Süper Lig'in en güçlü adayı

Futbol şöleninin yaşandığı büyük liglerde şampiyonluk olasılıklarını açıklandı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarının yer aldığı listede favoriler de belli oldu. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk olasılıkları...

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'ne (CIES)göre liglerde şampiyonluk olasılıklarını duyurdu. İşte Avrupa'nın önde gelen ligleri ve Süper Lig'de favori gösterilen takımlar...

FRANSA LIGUE 1

Marsilya %5.9

Monaco %7.7

Paris Saint-Germain %73

ALMANYA BUNDESLIGA

Borussia Dortmund 8.8%

Bayern Münih %61.4

İTALYA SERIE A

Napoli 17.4%

Juventus 18.2%

Inter 25.6%

İSPANYA LA LIGA

Atletico Madrid 22.1%

Barcelona 29.6%

Real Madrid %40.6

İNGİLTERE PREMIER LİG

Manchester City %14.4

Chelsea 16.2%

Arsenal 18.8%

Liverpool 28.9%

TÜRKİYE SÜPER LİG

Trabzonspor %2.3



Beşiktaş %17.8



Fenerbahçe %18.1



Galatasaray %55.3