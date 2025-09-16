Menü Kapat
 Murat Makas

Sergen Yalçın için sarı-kırmızı alarm! Beşiktaş'ı bekleyen zorlu süreç

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ertelenen maçlarla zorlu lig takvimine giriyor. Siyah-beyazlılar Göztepe deplasmanına gidecek ardından başka bir sarı-kırmızılı takım Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar sonra da Galatasaray'a konuk olacak.

Sergen Yalçın için sarı-kırmızı alarm! Beşiktaş'ı bekleyen zorlu süreç
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:52

Evinde daha farklı bir oyun tarzıyla Başakşehir’i 2-1 mağlup eden , yönetiminde zorlu bir sürece giriyor. Siyah-beyazlılar, kasıma kadar peş peşe zorluk derecesi yüksek dış saha maçlarına çıkacak. Ertelenen karşılaşmaların maç tarihi ise önümüzdeki haftalara ilave edilecek.

Sergen Yalçın için sarı-kırmızı alarm! Beşiktaş'ı bekleyen zorlu süreç

SARI-KIRMIZI ALARM

Cuma akşamı Göztepedeplasmanına gidecekBeşiktaş, önümüzdeki hafta içinde bir başka sarı-kırmızılı takım Kayserispor'a konuk olacak.

Sergen Yalçın için sarı-kırmızı alarm! Beşiktaş'ı bekleyen zorlu süreç

Ekim ayı başlarında ise bu kez aynı rengin parçalı formalı olanı yani ezeli rakibi Galatasarayile kozlarını RAMS Park'ta paylaşacak.

Sergen Yalçın için sarı-kırmızı alarm! Beşiktaş'ı bekleyen zorlu süreç

KASIMPAŞA EKİMDE

Geçtiğimiz sezon Kasım, Paşa ile başlamış ve Beşiktaş için iyi sonuçlar doğurmamıştı. Kara Kartal bu sefer Kasımpaşa ile Ekim Ayı sonunda oynayacak. Son sezonların kırılma noktası olan Kasım Ayı zorlu bir derbiyle başlayacak. Kendisi gibi teknik adam değişikliğine giden ve şampiyonluğa hasret 'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Bu nedenle Teknik Direktör Sergen Yalçın kritik dönemeçte "alarm" düğmesine basarak takımına son uyarılarını yapıyor.

