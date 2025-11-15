TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bahis soruşturması için tarih verdi! 'Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması hakkında konuştu ve biteceği tarih hakkında zaman verdi. Hacıosmanoğlu, “Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum.” dedi. Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, temiz futbol için kararlı olduğu belirtirken, kulüplere çağrı yaptıklarını, onların da kendi çalışmalarını sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti. TFF Başkanı, “Ben kendi önümü temizliyorum, kulüplere çağrı yaptık, onlara da ‘siz kendi önünüzü temizleyin' dedik. Bizim işimiz 1 ayda biter.” ifadelerini kullandı.

1024 FUTBOLCU PFDK’DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çok sayıda futbolcunun bahis işine karıştığı ve bazı maçların ertelendiği yönündeki hatırlatmalar üzerine Hacıosmanoğlu, “Bu konuyla ilgili kulüplerle görüşüyoruz, planlamalarımızı yapıyoruz. İlgili kurumlar da kendi mecralarında adil ve adaletli bir şekilde uygulamalarını sürdürüyor” açıklamasını yaptı.

SEVK EDİLEN FUTBOLCULARIN LİGLERİ

TFF’den yapılan resmi açıklamaya göre, bahis soruşturması kapsamında toplam 1024 futbolcu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Sevk edilen oyuncuların dağılımı şöyle:

Trendyol Süper Lig: 27 futbolcu

Trendyol 1. Lig: 77 futbolcu

Nesine 2. Lig: 282 futbolcu

Nesine 3. Lig: 629 futbolcu

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca, sadece bir kez bahis hareketinde bulunduğu tespit edilen 47 futbolcu, disiplin sevk işlemlerinde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmamak amacıyla, ilgili kurumlardan gelecek ek delil ve belgeler doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.