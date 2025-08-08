Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Trabzonspor yıldız oyuncu ile anlaşmak üzere! İspanya'dan Trabzon'a...

Trabzonspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. Son olarak Kazeem Olaigbe’yi kadrosuna katan bordo mavili ekip, gözünü İspanya’ya dikti. Uzun süredir peşinde olduğu yıldız isim için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.08.2025
09:52
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
09:52

yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek adına yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmayı planlıyor. Bordo-mavililer son olarak bonservisi Rennes'de olan Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladı.

Trabzonspor yıldız oyuncu ile anlaşmak üzere! İspanya'dan Trabzon'a...

SIRA 10 NUMARA TRANSFERİNDE

Karadeniz devinde bu kez sıra 10 numara transferine geldi. Bordo-mavili ekibin ilk sırasında Andre Almeida yer alıyor ancak, 'nın bonservis isteğinde geri adım atmadığı belirtildi.

Trabzonspor yıldız oyuncu ile anlaşmak üzere! İspanya'dan Trabzon'a...

KIRAN KIRANA PAZARLIK

2022-23'te 8 milyon Euro ödediği oyuncusunun bedelini çıkarmak isteyen İspanyol ekibi, teklifleri yetersiz buluyor. Temaslarını sıklaştıran Trabzonspor cephesi, teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi arzu ettiği Almeida için son bir görüşme daha yapılacak.

Trabzonspor yıldız oyuncu ile anlaşmak üzere! İspanya'dan Trabzon'a...

İspanyol basınının iddiasına göre; Trabzonspor, bu transferde 6 milyon Euro seviyelerine yaklaştı. Arada ciddi bir rakamsal farklılık olmasına rağmen 25 yaşındaki Almeida'nın, kulübüne kırgınlığı nedeniyle Trabzonspor'un Valencia'ya baskı kurduğu belirtildi.

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#trabzonspor
#Valencia
#Andre Almeida
#Kazeem Olaigbe
#Spor
