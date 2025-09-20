Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'inat' detayı!

Fatih Tekke'den Trabzonspor adına kritikler geldi. Bordo mavililerin hocası, pas setleri başta olmak üzere beklentileri karşılayamadıklarını ifade etti.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN 'İNAT' DETAYI!

Karşılaşma ardından konuşan Tekke, "Arseniy Batago ikinci yarı sakatlandığı için maça devam edemedi. Kaybedilen iki puanı ben ve ekibime yazıyorum. Bize ait bir şey. Bugün üzüldüm ama inadına devam. Oyuncularımızın performansları istediğimizin çok altındaydı. Son bölümlerde hoşuma giden tek şey kaos futboluydu ama bu bize yetmez. Oyunun kontrolü bizde olmadı. Basit pas setlerimiz vardı, oyuncular o an farklı kararlar verdi. Kaybedilen 2 puanı ben ve ekibime yazıyorum. Oyuncular ellerinden geleni yaptı, üzgünüm ama inadına devam edeceğiz. " dedi.

BAŞKANDAN HAKEM ÇIKIŞI

A Spor yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu akşam itibarıyla Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiş, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bir o kadar da ahlaksızca bir duruş, sizler tarafından da görülmemiştir." sözlerini sarf etti.