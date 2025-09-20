Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'inat' detayı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, puan kaybının sebebi olarak kendilerini gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'inat' detayı!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 23:52

'den adına kritikler geldi. Bordo mavililerin hocası, pas setleri başta olmak üzere beklentileri karşılayamadıklarını ifade etti.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN 'İNAT' DETAYI!

Karşılaşma ardından konuşan Tekke, "Arseniy Batago ikinci yarı sakatlandığı için maça devam edemedi. Kaybedilen iki puanı ben ve ekibime yazıyorum. Bize ait bir şey. Bugün üzüldüm ama inadına devam. Oyuncularımızın performansları istediğimizin çok altındaydı. Son bölümlerde hoşuma giden tek şey kaos futboluydu ama bu bize yetmez. Oyunun kontrolü bizde olmadı. Basit pas setlerimiz vardı, oyuncular o an farklı kararlar verdi. Kaybedilen 2 puanı ben ve ekibime yazıyorum. Oyuncular ellerinden geleni yaptı, üzgünüm ama inadına devam edeceğiz. " dedi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'inat' detayı!

BAŞKANDAN HAKEM ÇIKIŞI

A Spor yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu akşam itibarıyla Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiş, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bir o kadar da ahlaksızca bir duruş, sizler tarafından da görülmemiştir." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'inat' detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TEK GOLÜ ATAN ONUACHU'YA ASİSTİ KİM YAPMIŞTI?
Andre Onana, sürpriz bir uzun pasla kritik bir asist gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da 1 puan isyanı!
Trabzonspor'da dev ayrılık: Yıldız ismin bileti kesildi!
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#fatih tekke
#fatih tekke
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.