Trabzonspor'da yıldız ismin bileti kesildi: Fatih Tekke'den ayrılık kararı!

Fatih Tekke'den Trabzonspor için Anthony Nwakaeme kritiği geldi. Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'daki performansını yeterli bulmayan Fatih Tekke, 36 yaşındaki hücumcuya veda edilmesini istedi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN ANTHONY NWAKAEME VEDASI

Trabzonspor ile zirveye oynamak isteyen Fatih Tekke, gelecek sezon için flaş kararlar almaya devam ediyor! Yaz döneminde Batista Mendy gibi isimler ile yolların ayrılmasını onaylayan Fatih Tekke, şimdi de Anthony Nwakaeme'e veda edilmesini istedi ve Nijeryalı yıldız için kritik süreç başladı.

TRABZONSPOR'DA BİLETİ KESİLEN ANTHONY NWAKAEME VE PERFORMANSI

Trabzonspor ile geçen sezon 27 maça çıkan ve 1651 dakika sahada kalan Anthony Nwakaeme, 2 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.