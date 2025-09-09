Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da yıldız ismin bileti kesildi: Fatih Tekke'den ayrılık kararı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den, Anthony Nwakaeme için kritik bir karar çıktı. Trabzonspor'un yeni sezon planlarını yapan Fatih Tekke, Anthony Nwakaeme'e veda edilmesini istedi.

Trabzonspor'da yıldız ismin bileti kesildi: Fatih Tekke'den ayrılık kararı!
Burak Ayaydın
09.09.2025
09.09.2025
'den için kritiği geldi. Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'daki performansını yeterli bulmayan Fatih Tekke, 36 yaşındaki hücumcuya veda edilmesini istedi.

Trabzonspor'da yıldız ismin bileti kesildi: Fatih Tekke'den ayrılık kararı!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN ANTHONY NWAKAEME VEDASI

Trabzonspor ile zirveye oynamak isteyen Fatih Tekke, gelecek sezon için flaş kararlar almaya devam ediyor! Yaz döneminde Batista Mendy gibi isimler ile yolların ayrılmasını onaylayan Fatih Tekke, şimdi de Anthony Nwakaeme'e veda edilmesini istedi ve Nijeryalı yıldız için kritik süreç başladı.

Trabzonspor'da yıldız ismin bileti kesildi: Fatih Tekke'den ayrılık kararı!

TRABZONSPOR'DA BİLETİ KESİLEN ANTHONY NWAKAEME VE PERFORMANSI

Trabzonspor ile geçen sezon 27 maça çıkan ve 1651 dakika sahada kalan Anthony Nwakaeme, 2 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ANTHONY NWAKAEME TRABZONSPOR'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Nijeryalı yıldız, 2024 yazında Al Fayha'dan ayrılmış ve Trabzonspor'a imza atmıştı.
