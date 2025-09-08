Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Raheem Sterling Süper Lig yolunda!

Trabzonspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Karadeniz devi, Chelsea'de gözden çıkarılan Raheem Sterling için temaslarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Raheem Sterling Süper Lig yolunda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 23:03

transferde büyük oynuyor. Bordo mavililer, Andre Onana hamlesinden sonra şimdi de Raheem Sterling için nabız yokluyor.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: RAHEEM STERLING

Fatih Tekke'ye iyi bir kadro sunmak isteyen Trabzonspor yönetimi, an itibarıyla Raheem Sterling için temaslarda bulundu ve yıldız hücumcuyu kiralamak istediğini belirtti! Esasen ise Karadeniz devinin, Raheem Sterling'in olumlu yaklaşması halinde Chelsea ile hızlıca anlaşması bekleniyor.

Raheem Sterling Süper Lig yolunda!

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDEKİ RAHEEM STERLING VE PERFORMANS KRİTİĞİ

Trabzonspor'un flaş hamlesi Raheem Sterling; geçen sezonu Arsenal'de kiralık geçirmiş ve 28 maçta forma giyip, 1 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Raheem Sterling Süper Lig yolunda!

Sıkça Sorulan Sorular

RAHEEM STERLING'İN MAVİLER İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Yıldız hücumcunun, Chelsea ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sakaryaspor'dan sürpriz imza: Kylian Mbappe ile birlikte gol kralı olmuştu!
Trabzonspor'un yıldızına resmi teklif: Fatih Tekke'nin transfer kararı bekleniyor!
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#Transfer Haberleri
#Raheem Sterling
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.