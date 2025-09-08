Raheem Sterling Süper Lig yolunda!

Trabzonspor transferde büyük oynuyor. Bordo mavililer, Andre Onana hamlesinden sonra şimdi de Raheem Sterling için nabız yokluyor.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: RAHEEM STERLING

Fatih Tekke'ye iyi bir kadro sunmak isteyen Trabzonspor yönetimi, an itibarıyla Raheem Sterling için temaslarda bulundu ve yıldız hücumcuyu kiralamak istediğini belirtti! Esasen ise Karadeniz devinin, Raheem Sterling'in olumlu yaklaşması halinde Chelsea ile hızlıca anlaşması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDEKİ RAHEEM STERLING VE PERFORMANS KRİTİĞİ

Trabzonspor'un flaş hamlesi Raheem Sterling; geçen sezonu Arsenal'de kiralık geçirmiş ve 28 maçta forma giyip, 1 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.