Türk basketbolunun efsanesi Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin efsane basketbolcularından Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Kozluca’nın kaybının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Paylaşımda, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

