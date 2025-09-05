Türkiye maçı öncesinde İspanya'dan yüksek tempo!

İspanya, Bulgaristan deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Esasen ise son şampiyon, Konya'daki Türkiye maçı öncesinde adeta gövde gösterisi yaptı.

İSPANYA MAÇI İLK YARIDA BİTİRDİ

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikel Oyarzabal, 30. dakikada Marc Cucurella ve 38. dakikada Mikel Merino attı. Bu sonucun ardından İspanya, gruba 3 puanla başladı ve Türkiye ile birlikte zirvedeki yerini aldı.

E GRUBU'NDA SIRADAKİ MAÇLAR

İspanya, grupta bir sonraki mücadelede Konya'da A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak. Bulgaristan ise Gürcistan deplasmanına gidecek.