Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Türkiye'nin en küçük canyoning sporcusu: 4 yaşında 350 metrelik kanyonu geçti

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Darkale Kanyonu, Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı. Henüz 4 yaşında olan minik sporcu Yusuf Sirek, profesyonel ekiple birlikte 350 metrelik kanyonu başarıyla geçerek Türkiye'nin en küçük canyoning sporcusu unvanını kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 13:09

'nın ilçesinde bulunan Darkale Kanyonu Türkiye'nin en küçük canyoning sporcusunu ağırladı. Henüz 4 yaşında olan minik sporcu Yusuf Sirek, 350 metrelik kanyonu başarıyla geçti.

Dernek Başkanı ve ekip lideri Haydar Daştan, Darkale Kanyonu'nun doğa sporu ve turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "İstanbul'dan geldik. Manisa'nın Soma ilçesindeyiz. Burası Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri. Bu kanyon tanıtımı yapılamadığı için pek bilinmiyor. Beş yıl önce keşfettiğimiz bu 350 metrelik parkur, eşsiz bir doğal oluşuma sahip. Biz de bu kanyonun ne kadar güvenli olduğunu göstermek için bugün burada 4 yaşındaki en küçük sporcumuz Yusuf Sirek'e eğitim vererek en küçük arama kurtarma köpeğimiz Sezar ile kanyondan geçtik. Bölgedeki insanların mutlaka buraya gelerek bu güzellikleri görmelerini istiyoruz. Ancak bu sporu yapmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması ve doğru ekipman kullanması gerekiyor. Bu kanyon çevredeki en güzel kanyonlardan birisi." dedi. Daştan son olarak canyoning yapmak isteyenlere, Manisa'daki SODOS Spor Kulübü ve İstanbul'daki Kanyoning Türkiye ekibi aracılığıyla eğitim almaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin en küçük canyoning sporcusu: 4 yaşında 350 metrelik kanyonu geçti

"OĞLUMLA AYNI KANYONU GEÇMEK GURUR VERİCİ"

Minik sporcunun babası ve öncü sporcu Hamza Sirek, Yusuf'un başarısının Türk sporu açısından örnek teşkil ettiğini belirterek, "Yusuf, 4 yaşında olmasına rağmen doğa sporlarına büyük ilgi duyuyor. Onunla birlikte bu zorlu kanyonu geçmek tarif edilemez bir gurur. Bu yaşta çok iyi performans veriyor. Türkiye'de ilk defa bu yaşta bir çocuk canyoning yaptı. Bu hem onun için unutulmaz bir anı hem de doğa sporlarına ilgi duyan aileler için ilham verici bir örnek." ifadelerini kullandı. Darkale köyünden yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşle ulaşılan kanyondan geçiş süresi yine 1,5 saat sürüyor. Toplam 3 saatlik parkur, profesyonel sporcuların yanı sıra doğa tutkunlarına da eşsiz bir deneyim sunarken Darkale'nin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tabii Spor 1, 2, 3, 4 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor
ETİKETLER
#Manisa
#soma
#Canyoning
#Darkale Kanyonu
#Doğa Sporu
#Çocuk Sporu
#Yusuf Sirek
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.