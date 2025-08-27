Menü Kapat
28°
 Serhat Yıldız

Wilfried Singo'da mutlu son! Maliyeti dudak uçuklattı!

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamayı hedefleyen Galatasaray, Victor Osimhen transferinin ardından tarihindeki en pahalı hamlelerden birini daha yapıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Wilfried Singo ve kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı. Fildişili oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte ödenecek bonservis bedeli…

Wilfried Singo'da mutlu son! Maliyeti dudak uçuklattı!
, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cimbom, Fransa ekiplerinden forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Wilfried Singo’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Singo transferinde son aşamaya geldiği bildirildi.

Wilfried Singo'da mutlu son! Maliyeti dudak uçuklattı!

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo ile 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Dinamik yapısı ve fizik gücüyle öne çıkan savunmacı, Avrupa futbolunda dikkat çeken genç stoperler arasında gösteriliyor.

Wilfried Singo'da mutlu son! Maliyeti dudak uçuklattı!
MALİYETİ BELLİ OLDU

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Galatasaray'ın Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştığı ve 30 milyon € sabit bonservis, 5 milyon € bonus ve sonraki satıştan %10 pay üzerinde anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Türk basınında yer alan haberlerde ise Singo’nun maaşının yaklaşık 5 milyon € seviyelerinde olacağı belirtildi.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1959985397846720676

KARİYER GEÇMİŞİ

1,90 boyundaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Kariyerine ülkesi Fildişi Sahili’nde AS Denguélé takımında başlayan Singo, 2019’un başında Torino U19 takımına transfer oldu. Kısa süre sonra A takıma yükselen genç oyuncu, ’daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Torino formasıyla 109 maçta sahaya çıkan Singo, 7 gol ve 10 asist üretti.

Wilfried Singo'da mutlu son! Maliyeti dudak uçuklattı!

2023 yazında 9,1 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco’ya transfer olan savunmacı, Fransız ekibinde şu ana kadar 60 maçta görev alırken 8 skor katkısı (gol+asist) verdi. Kulüp kariyerinde toplam 200 maça çıkan Singo, 14 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Fildişi Milli Takımı’nda ise 23 kez forma giydi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Wilfried Singo'da mutlu son! Maliyeti dudak uçuklattı!
