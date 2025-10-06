Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

0530 ile 0539 arasındaki numara sahiplerini ilgilendiriyor! Danıştay kararını verdi

AYM, 2023 yılında bir operatörün başvurusu üzerine yaptığı incelemede 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ve 539'la başlayan telefon numaraları için 'mülkiyetin ihlali' kararı vermiş ve davayı Danıştay'a yollamıştı. Danıştay konuyla ilgili nihai kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
0530 ile 0539 arasındaki numara sahiplerini ilgilendiriyor! Danıştay kararını verdi
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 14:17

(AYM), bir GSM operatörünün başvurusu üzerine yaptığı incelemede, 2007 yılında operatörler arası geçişlerde aynı numaranın kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin mülkiyet hakkının ihlaline neden olduğuna hükmetmişti.

0530 ile 0539 arasındaki numara sahiplerini ilgilendiriyor! Danıştay kararını verdi

ŞİKAYETTE BULUNULMUŞTU

Söz konusu GSM operatörü, ulusal numaralandırma planı kapsamında cep telefonlarının kullanıma sunulduğu dönem itibarıyla 530 ila 539 arasında yer alan numaraların kendilerine tahsis edildiğini, ancak uygulama nedeniyle bu numaraların farklı operatörler tarafından da kullanılabildiğini belirterek şikayette bulunmuş ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.

Anayasa Mahkemesinin kararında, başvurucu şirkete tanınmış 530 ile 539 arasındaki alan kodlarını 25 yıllığına tekel biçiminde kullanma imtiyazının mülk kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, numara taşıma imkanı tanınmasıyla şirketin mali riskle karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdüğü ifade edildi.

0530 ile 0539 arasındaki numara sahiplerini ilgilendiriyor! Danıştay kararını verdi

TELEFON NUMARALARI OLDUĞU GİBİ DEVAM EDECEK!

AYM'nin 'mülkiyetin ihlali' kararının ardından dosya yeniden 'a gönderilirken, 01/02/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nin iptaline ilişkin talep karara bağlandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, GSM operatörünün talebini idari istikrara aykırı bulurken, söz konusu işlemin iptal edilmesi halinde milyonlarca abonenin mağdur olacağını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dedektif gibi iz sürdü! Çalınan telefonunun yerini 15 ay sonra buldu
Baba, 6 aylık bebeğini otobüste unuttu! İner inmez telefonuna sarıldı
ETİKETLER
#danıştay
#Anayasa Mahkemesi
#Gsm
#Numara Taşıma
#Mülkiyet Hakkı
#Idari Istikrar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.