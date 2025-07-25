ABD'den Çin'e kaçırıldı! Değeri tam 1 milyar dolar

Nvidia'nın ABD dışında satışına izin verilmeyen B200, H100 ve H200 gibi üst düzey yapay zekâ çipleri, Çin'e yasa dışı yollarla ulaştırıldı. Financial Times’ın ortaya koyduğu detaylara göre sadece üç ay içinde Çin’e taşınan çiplerin toplam değeri 1 milyar doları geçti. Üstelik bu çipler, bireysel işlemciler olarak değil, doğrudan kullanıma hazır raf sistemleri halinde satılıyor.

Bu raflar, Nvidia'nın en yeni B200 çiplerinden sekiz adedini barındırıyor. Aynı zamanda veri merkezlerine doğrudan entegrasyon için gerekli yazılım ve destek bileşenleriyle birlikte sunuluyor. Çin'de bu sistemlerin fiyatı 3 ila 3.5 milyon yuan arasında değişiyor. Bu da yaklaşık 489 bin dolara denk geliyor ve ABD fiyatlarının yüzde 50 üzerine çıkıyor.

TRUMP'IN YASAKLARI GERİ TEPTİ

ABD’nin çip ihracatına yönelik kısıtlamaları Donald Trump döneminde sıkılaştırılmış, Joe Biden yönetimi de bu hattı daha da sertleştirmişti. Nvidia'nın Çin'e özel geliştirilen ve gücü sınırlı olan H20 modeli bile yasaklanınca, Çinli şirketler doğrudan daha güçlü ve yasaklı olan modellere yöneldi.

Özellikle Guangdong, Zhejiang ve Anhui gibi bölgelerdeki satıcılar, B200 ve benzeri üst düzey çipleri karaborsada rahatlıkla tedarik edebiliyor. FT’nin ulaştığı belgelere göre bu bölgelerde yüz milyonlarca dolarlık kaçak işlem yapıldığı belirtiliyor.

NVİDİA: "BU ÇİPLERİ DESTEKLEMİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Nvidia, yetkisiz satış kanallarından edinilen ürünlerle veri merkezi kurmanın hem teknik hem de mali olarak verimsiz olacağına dikkat çekti. Şirket, yalnızca onaylı kanallardan alınan ürünlere destek sunduğunu ve karaborsa ticaretle doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE TAYLAND DETAYI

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Çinli şirketlerin bu çiplere Tayland üzerinden ulaşması. Güneydoğu Asya, yasa dışı tedarik zincirinde kilit bir rol üstlenirken, özellikle Tayland bu ağın merkezine oturmuş durumda. Bu gelişme üzerine ABD Ticaret Bakanlığı’nın Tayland gibi ülkelere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığı, bu kısıtlamaların Eylül gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebileceği ifade ediliyor.