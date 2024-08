Age of Empires Mobile çıkış tarihi duyuruldu! PC sürümünde olmayan özelliklerle gelecek

16 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:44

Microsoft, bir dönemin efsane strateji oyununu mobile taşıyan Age of Empires Mobile'ın çıkış tarihini duyurdu. Oyun, 17 Ekim 2024 tarihinde Android ve iOS platformlarında olacak.

Oyunun resmi internet sitesindeki bir yazıda Microsoft, Age of Empires Mobile özelliklerini açıkladı. Buna göre mobil versiyon, Age of Empires soyu üzerine inşa edilen ve orijinal serinin ikonik unsurlarını içeren çoklu tek oyunculu modlar içerek.

AGE OF EMPIRES MOBİLE ÖZELLİKLERİ

Çarpıcı uygarlıklar, imparatorluk şehirleri ve tarihi figürler içeren canlı, gerçekçi bir ortaçağ dünyasında kendi imparatorluğunu kurabilecek oyuncular, süreklileyici savaş alanlarında dünya çapında binlerce oyuncuyla savaşırken çok boyutlu savunmalara karşı gerçekçi silahlar içeren büyük ölçekli kale kuşatmalarıyla mücadele edecek.

Microsoft, "Gerçekçi ve etkileşimli arazi ve hava koşullarıyla karşılaşırken stratejik olun ve gerçek zamanlı mikro kontrol ile birden fazla birliği yönetin" diyerek Age of Empires Mobile oyuncularına önemli bir tavsiye verdi.

PC VE XBOX SÜRÜMLERİNDE OLMAYAN ÖZELLİKLERE SAHİP

Oyunun ana geliştiricisi olan Timi Studios, daha önce yaptığı bir açıklamada Age of Empires PC ve Xbox sürümlerinde bulunmayan savaş öncesi özellikler ile birlikte 1v1 savaşlar için de destek olacağını söylemişti.

Age of Empires Mobile için şimdiden oyunun sitesinden ön kayıt yaptırılabiliyor. Bu sayede oyun çıkar çıkmaz erişilebiliyor. Ayrıca ön kayıt yaptıranlar, bazı ekstra oyun içi kaynaklara ve eşyalara da sahip oluyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre 2024, Age of Empires serisi için büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Çok yakında spin-off oyunu Age of Mythology, Steam ve Xbox platformları üzerinden PC için Age of Mythology: Retold olarak büyük bir remake alacak. Oyun, 4 Eylül'de yayınlanacak ancak Premium Sürümünü satın alanlar oyuna yedi gün önceden erişebilecek. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass abonelerine açılacak.