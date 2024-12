Akıllı telefon devi, Türkiye'ye geliyor: Nothing, Tuzla'da üretim tesisi kuracak

07 Aralık 2024 14:59 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:01

Nothing, Evofone iş birliğiyle Tuzla'da üretim tesisi kurarak Türkiye'de üretime başlayacak. Fabrikada akıllı telefon veya aksesuar üretiminin yapılması planlanıyor. Üretim mühendisi ve kalite kontrol teknisyeni gibi pozisyonlar için de istihdam sağlanacak.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ın kurucusu ve eski CEO'su Carl Pei tarafından kurulan akıllı telefon markası Nothing, Türkiye'de üretime başlamaya hazırlandığını duyurdu. ShiftDelete.Net'in haberine göre, İngiltere merkezli şirket, Evofone iş birliğiyle Tuzla'da bir fabrika kuracak. Bu fabrika, Nothing'in Çin ve Hindistan'daki üretim tesislerinden sonra üçüncü büyük üretim merkezi olacak.

NOTHİNG, TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPACAK

Nothing Marka Direktörü İrfan Öztürk'ün yaptığı paylaşıma göre Evofone, Nothing ile cep telefonların üretimine başlayacak.

İstanbul Tuzla'daki fabrikada istihdam edilmek üzere personel arayışı da başlamış durumda. Öztürk'ün paylaşımında üretim mühendisi, test mühendisi, ekipman kontrol ve bakım mühendisi, kalite mühendisi, süreç mühendisi, üretim teknisyeni gibi pozisyonlarda alım yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Nothing'in Türkiye'de üretime başlaması, hem şirket hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir gelişme. Bu sayede markanın Türkiye'deki pazar payını artırması ve daha rekabetçi fiyatlarla ürün sunması bekleniyor. Ayrıca bu gelişme, Türkiye'de istihdamın artmasına da katkı sağlayacak.

Nothing, yalnızca akıllı telefon değil, aksesuarlar da üretiyor. Ancak ülkemizde cep telefonu mu yoksa Nothing markalı aksesuarların mı üretileceği belirsiz. Ayrıca Nothing tarafından kontrol edilen CMF markasının da ülkemizde montajı yapılabilir. Bilmeyenler için CMF, nispeten daha ucuz fiyatlı teknolojiler sunuyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TELEFON MODELLERİ

Öte yandan Türkiye'de üretilen yerli ve yabancı markalara ait birbirinden farklı telefonlar var. Halihazırda Türkiye'de üretilen telefon modelleri arasında şu cihazlar yer alıyor:

Samsung:

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A70

Realme:

Realme C21

Realme C25

Realme C21Y

Xiaomi:

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi Note 10S

General Mobile:

General Mobile GM Phoenix 5G

General Mobile GM 23

General Mobile GM 23 SE

General Mobile GM 24 Pro

General Mobile GM 22S

Casper:

Casper VIA M30 Plus

Casper VIA M30

Vivo:

Vivo Y11s

Vivo Y21s

Vivo Y53s

Oppo:

Oppo A15

Oppo Reno 5 Lite

Diğer: