Akıllı telefon devi, Türkiye'ye geliyor: Nothing, Tuzla'da üretim tesisi kuracak
Nothing, Evofone iş birliğiyle Tuzla'da üretim tesisi kurarak Türkiye'de üretime başlayacak. Fabrikada akıllı telefon veya aksesuar üretiminin yapılması planlanıyor. Üretim mühendisi ve kalite kontrol teknisyeni gibi pozisyonlar için de istihdam sağlanacak.
Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ın kurucusu ve eski CEO'su Carl Pei tarafından kurulan akıllı telefon markası Nothing, Türkiye'de üretime başlamaya hazırlandığını duyurdu. ShiftDelete.Net'in haberine göre, İngiltere merkezli şirket, Evofone iş birliğiyle Tuzla'da bir fabrika kuracak. Bu fabrika, Nothing'in Çin ve Hindistan'daki üretim tesislerinden sonra üçüncü büyük üretim merkezi olacak.
NOTHİNG, TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPACAK
Nothing Marka Direktörü İrfan Öztürk'ün yaptığı paylaşıma göre Evofone, Nothing ile cep telefonların üretimine başlayacak.
İstanbul Tuzla'daki fabrikada istihdam edilmek üzere personel arayışı da başlamış durumda. Öztürk'ün paylaşımında üretim mühendisi, test mühendisi, ekipman kontrol ve bakım mühendisi, kalite mühendisi, süreç mühendisi, üretim teknisyeni gibi pozisyonlarda alım yapılacağı belirtildi.
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME
Nothing'in Türkiye'de üretime başlaması, hem şirket hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir gelişme. Bu sayede markanın Türkiye'deki pazar payını artırması ve daha rekabetçi fiyatlarla ürün sunması bekleniyor. Ayrıca bu gelişme, Türkiye'de istihdamın artmasına da katkı sağlayacak.
Nothing, yalnızca akıllı telefon değil, aksesuarlar da üretiyor. Ancak ülkemizde cep telefonu mu yoksa Nothing markalı aksesuarların mı üretileceği belirsiz. Ayrıca Nothing tarafından kontrol edilen CMF markasının da ülkemizde montajı yapılabilir. Bilmeyenler için CMF, nispeten daha ucuz fiyatlı teknolojiler sunuyor.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TELEFON MODELLERİ
Öte yandan Türkiye'de üretilen yerli ve yabancı markalara ait birbirinden farklı telefonlar var. Halihazırda Türkiye'de üretilen telefon modelleri arasında şu cihazlar yer alıyor:
Samsung:
- Samsung Galaxy A01 Core
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A30
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A70
Realme:
- Realme C21
- Realme C25
- Realme C21Y
Xiaomi:
- Xiaomi Redmi 9T
- Xiaomi Redmi 9C
- Xiaomi Redmi 10
- Xiaomi Redmi Note 10S
General Mobile:
- General Mobile GM Phoenix 5G
- General Mobile GM 23
- General Mobile GM 23 SE
- General Mobile GM 24 Pro
- General Mobile GM 22S
Casper:
- Casper VIA M30 Plus
- Casper VIA M30
Vivo:
- Vivo Y11s
- Vivo Y21s
- Vivo Y53s
Oppo:
- Oppo A15
- Oppo Reno 5 Lite
Diğer:
- OMIX X5
- Reeder S19 Max Pro S
- Reeder S19 Max